Togo : Une annÃ©e politique marquÃ©e par les marches de l’opposition

La vie politique togolaise a Ă©tĂ© marquĂ©e cette annĂ©e par des marches de revendication quasi-hebdomadaires de l’opposition qui rythment la vie des Togolais depuis cinq mois maintenant.L’opposition rĂ©clame ainsi la mise en Ĺ“uvre de rĂ©formes institutionnelles et constitutionnelles, sa principale requĂŞte demeurant « le retour Ă la Constitution de 1992 qui prĂ©voit la limitation des mandats prĂ©sidentiels Ă deux, le rĂ©tablissement du mode de scrutin Ă deux tours et le vote de la diaspora » martèle la coalition des 14 partis politiques, Ă la pointe de la contestation politique. Les contestataires rĂ©clament aussi la dĂ©mission du prĂ©sident Faure GnassingbĂ© arrivĂ© au pouvoir en 2005.

En réponse à cette série de manifestations, le pouvoir en place a annoncé un dialogue mais la tenue de cette rencontre se fait toujours attendre.

De plus en plus de Togolais, autant sur le territoire national que de la diaspora, n’hĂ©sitent pas Ă descendre dans les rues Ă l’appel de la coalition des 14 partis politiques. On en veut pour preuve la mobilisation populaire qui va  grandissante. Ainsi lors de la marche du 16 dĂ©cembre dernier, quelque 1 million de manifestants, selon les chiffres de l’opposition, avaient envahi les rues de LomĂ© pour exiger des rĂ©formes politiques.

Face Ă l’ampleur de la contestation, un projet de loi sur la rĂ©vision des articles 52, 59 et 60 de la Constitution togolaise introduit par le gouvernement, a Ă©tĂ© votĂ© Ă l’AssemblĂ©e nationale le 20 septembre sans les dĂ©putĂ©s de l’opposition.

Pour l’heure les contestations vont grandissantes en attendant l’ouverture du Dialogue national pour lequel plusieurs mĂ©diateurs ont pris langue avec l’opposition, en vue de la rĂ©solution de la crise. Ces discussions seront  inĂ©vitablement suivies d’un rĂ©fĂ©rendum Ă en croire une interview du prĂ©sident Faure GnassingbĂ© accordĂ© Ă Jeune Afrique.

Cependant l’opposition a prĂ©vu un chapelet d’actions dont la libĂ©ration des dĂ©tenus politiques comme prĂ©alable audit dialogue.

Rappelons que le flambeau de la lutte populaire a Ă©tĂ© rallumĂ© le 19 aoĂ»t dernier par le Parti National Panafricain (PNP) de Tikpi Salifou Atchadam. Ce parti politique crĂ©e il y a de cela trois annĂ©es et rejoint par treize (13) autres formations de l’opposition, affiche sa volontĂ© d’aller jusqu’au bout. Depuis cette date, l’opposition totalise vingt (20) marches de contestation.

La mobilisation s’amplifie ainsi avec son lot de consĂ©quences, notamment sur l’Ă©conomie du pays. De nouvelles marches sont prĂ©vues pour les 27, 28 et 30 dĂ©cembre 2017.