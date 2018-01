Togo : une délégation de l’opposition en tournée en Guinée et au Ghana

Une dĂ©lĂ©gation de la coalition des 14 partis de l’opposition togolaise est attendue Ă Conakry (GuinĂ©e) et Ă Accra (Ghana), respectivement les 15 et 16 janvier 2018 pour rencontrer les prĂ©sidents CondĂ© et Akufo-Addo sur invitation de ces derniers, a appris APA auprès du regroupement.« Les discussions vont porter sur le dialogue, mĂŞme s’il n’y a pas de projet particulier », prĂ©cise un chef de parti membre de la coalition.

Selon une autre source, il s’agit, en effet, « d’une invitation d’Apha CondĂ© qui met un avion Ă disposition Ă Accra, pour nous recevoir ce lundi. Ce n’est qu’après que le prĂ©sident du Ghana a demandĂ© Ă nous recevoir le lendemain, après le retour  de la GuinĂ©e ».

C’est la deuxième rencontre entre l’opposition togolaise et les deux chefs d’Etat de la CommunautĂ© Ă©conomique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) mĂ©diateurs de la crise que traverse le Togo depuis aoĂ»t 2017.

SollicitĂ© par son homologue Togolais au dĂ©tour d’une visite Ă Conakry le 10 octobre 2017, le prĂ©sident CondĂ© avait dĂ©jĂ rencontrĂ© trois (3)  leaders de la contestation, le 21 novembre Ă Paris.

« Mon rĂ´le est très simple : c’est de crĂ©er un climat apaisĂ©. Le Togo est un Etat souverain, capable de dĂ©cider de son destin. Nous, notre rĂ´le, c’est de faciliter », avait-il dĂ©clarĂ© après les Ă©changes.

De son cĂ´tĂ©, le prĂ©sident GhanĂ©en, mandatĂ© par ses pairs de  la CEDEAO, s’active. Nana Akufo-Addo a reçu le 29 dĂ©cembre 2017 Ă Accra, la mĂŞme dĂ©lĂ©gation du groupe des 14, dans sa mission de mĂ©diation.

Par ailleurs, son ministre de la sécurité a échangé le 15 novembre 2017 à Lomé avec une délégation de la coalition, en vue de baliser la voie à un dialogue dont la tenue reste compromise par la crispation des positions des acteurs de la crise.

La dĂ©lĂ©gation est composĂ©e de Tikpi Atchadam du Parti national panafricain (PNP), de Jean-Pierre Fabre de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), de Brigitte Adjamagbo-Johsnon de la Convergence dĂ©mocratique des peuples africains (CDPA), de Yaovi Agboyibo du ComitĂ© d’action pour le renouveau (CAR), d’AimĂ© GoguĂ© de l’Alliance des dĂ©mocrates pour un dĂ©veloppement intĂ©gral (ADDI) et de Paul ApĂ©von, prĂ©sident des Forces dĂ©mocratiques pour la RĂ©publique (FDR).