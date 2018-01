Togo : violents affrontements entre Ã©tudiants et forces de l’ordre Ã  l’universitÃ© de LomÃ©

Des tirs de gaz lacrymog√®ne ont r√©sonn√© ce mardi √† l’Universit√© de Lom√© (UL), lors des √©chauffour√©es entre forces de l’ordre et √©tudiants qui y tenaient une Assembl√©e g√©n√©rale (AG), a constat√© APA.Regroup√©s le matin √† l’appel du Mouvement pour l’√©panouissement des √©tudiants Togolais (MEET), les √©tudiants ont √©t√© dispers√©s par la police sollicit√©e par l’administration.

¬ę Nous avons commenc√© notre Ag ce matin √† 11h comme convenu avec l’autorit√©, et les √©tudiants ont r√©pondu massivement √† notre appel ¬Ľ, a expliqu√© au t√©l√©phone √† APA, Komlan Adougo, le pr√©sident de l’association.

¬ę On a discut√© des points de revendication de notre plateforme et c’est presque √† la fin de l’AG que certains camarades n’ont pas aim√© le fait que la police universitaire ait occup√© notre habituelle place, l’amphi 600. Des agents avaient occup√© les escaliers, nous emp√™chant de monter. C’est √† ce moment qu’on a commenc√© des √©changes, et ils ont commenc√© par bastonner les √©tudiants ¬Ľ, relate-t-il.

Du c√īt√© de l’administration, la version diff√®re, ou presque. ¬ę Les associations agr√©√©s par l’UL sont autoris√©es √† organiser des AG, consubstantielles √† toute structure d√©mocratique. Il en est donc du MEET agr√©√© par l’UL dans le cadre de son AG du 23 janvier 2018. Dans ce cadre, on s’est convenu que l’AG se tiendra sur le terrain derri√®re l’amphi 20 ans ¬Ľ, a expliqu√© Dodzi Kokoroko, le pr√©sident de l’Universit√© dans un message diffus√© sur les r√©seaux sociaux, quelques heures apr√®s les √©v√®nements.

En ce jour, poursuit-il, ¬ę le Meet change de ligne consensuelle et dit tenir son AG sur le balcon de l’amphi 600 avec le d√©logement des √©tudiants et perturbations des cours. ¬†Devant ce retournement spectaculaire et irresponsable, la police universitaire s’est s’interpos√©e car les AG n’ont plus vocation √† emp√™cher le d√©roulement des cours magistraux et travaux dirig√©s ¬Ľ.

¬ę Devant les jets de pierre des adh√©rents et sympathisants du Meet, le pr√©sident de l’UL a, √† bon droit, sollicit√© le concours de la police nationale ¬Ľ, conclut le message. On note quelques bless√©s et des arrestations.

Dans la foul√©e, la Ligue togolaise des droits des √©l√®ves et √©tudiants (LTDE), une autre association estudiantine, appelle les √©tudiants √† des journ√©es ¬ę Campus Mort ¬Ľ les 24, 25 et 26 janvier ¬ę pour exiger la lib√©ration imm√©diate et inconditionnelle des camarades arbitrairement arr√™t√©s, la dissolution du corps de la police universitaire, le respect des libert√©s acad√©miques et franchises universitaires et enfin la satisfaction des l√©gitimes et inoffensives revendications pos√©s par la LTDE et le MEET ¬Ľ.

Le MEET r√©clame notamment une augmentation des frais de bourses et allocations, la construction des laboratoires de langues, la r√©habilitation des laboratoires des facult√©s de sciences et l’acc√©l√©ration de la construction des cit√©s universitaires.