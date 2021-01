Top 4 des transferts les plus chers du football dans le monde durant ses cinq années

Au cours de ces cinq dernières années, les clubs de football ont dépensé d’énormes sommes d’argent pour recruter leurs joueurs préférés. Dans le même temps, avec l’augmentation des revenus des droits télés, les clubs gagnent plus d’argent que jamais. Egalement, les nouveaux accords de parrainage et des paris sportifs sur topmercato.com, ont permis au club de se faire de l’argent. Ce qui a augmenté la valeur d’achat des footballeurs sur le marché du transfert. Ainsi il revient à un club de creuser dans son portefeuille pour s’octroyer des joueurs talentueux. C’est bien ce phénomène d’intérêts qui a suscité en nous le désir d’examiner les transferts les plus chers de l’histoire du football durant ces cinq dernières années.

2016-2017: Paul Pogba (Juventus à Manchester United 105 M €)

En 2016, Paul POGBA, en quittant la Juventus FC pour Manchester United, est devenu le joueur le plus cher du monde avec un transfert record chiffré à 105 millions d’euros. Avant qu’il ne quitte la Juventus pour Manchester United où il a joué déjà pour 4 saisons, Paul POGBA était l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Jusqu’à la semaine dernière, il a joué 163 matchs dans toutes les compétions pour les Red Devils et a marqué 34 buts.

2019-2020: Joao Felix (Benfica à Atletico Madrid 126 millions d’euros)

A l’été 2019, l’Atletico de Madrid s’est offert le joyau Portugais de Benfica JOAO Felix pour un montant de 126 millions d’euros. Le talentueux prodige a rejoint Los Rojiblancos à la suite d’une saison décisive avec l’équipe portugaise. Depuis son arrivée dans la capitale Madrilène, le jeune Portugais assure des prestations en demi-teinte. Il était venu remplacer Antoine Griezmann, parti pour le FC Barcelone dans la même fenêtre de transfert.

Considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs en ce moment, Felix n’a pas encore atteint la vitesse supérieure pour l’équipe de Diego Simeone. Le joueur de 18 ans a quelque peu eu du mal à s’intégrer dans une ligue plus solide techniquement en Espagne, marquant seulement 6 fois en 26 apparitions.

2018-2019: Kylian Mbappé (de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain 145 M €)

Après Neymar, Kylian MBAPPE a quitté Monaco sous forme de prêt en début d’année 2018 et vers la fin de cette même année, il s’est définitivement engagé avec le Paris Saint Germain pour un transfert record de 145 millions d’euros. Vu comme le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé a réussi à justifier son énorme prix en marquant 106 fois en seulement 144 apparitions dans toutes les compétitions pour le PSG. Depuis son arrivée au PSG, Kylian semble prêt à dominer le football mondial dans les années à venir. Il demeure le transfert le plus cher de l’histoire après Neymar Jr.

2017-2018 Neymar Jr (Barcelone à Paris Saint-Germain 222 M €)

A l’été 2017, Neymar s’est engagé avec le Paris Saint Germain pour un contrat record du monde de 222 millions d’euros. En tant un attaquant hors pair, Neymar Jr a récolté de nombreuses distinctions à la fois individuellement et collectivement au cours des quatre années qu’il a eu à passer avec le club catalan.

En 99 apparitions pour le Paris Saint Germain, Neymar compte 80 buts. Cependant, l’efficacité du Brésilien a considérablement diminué depuis son transfert aux chiffres vertigineux au PSG ; ceci en raison de ses nombreuses blessures et problèmes extrasportifs.