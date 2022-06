Le Marocain Adil El Arbaoui a remporté la huitième et dernière étape, ce 12 juin, pendant que le Rwandais Moïse Mugisha est le grand vainqueur de cette 18ème édition.

Un Rwandais succède à un Camerounais. Après Clovis Kamzong, c’est Moïse Mugisha (ProTouch) qui a remporté la 18ème édition du Tour cycliste du Cameroun, à l’issue de la 8ème et dernière étape, dimanche 12 juin. Le coureur Rwandais de 24 ans, qui s’était emparé de la place de leader samedi après la 7e étape, l’emporte en 26 heures 34 minutes et 24 secondes. Le second, le Bulgare Yordan Andreev, termine à 32 secondes du vainqueur. Le Camerounais Artuce Jodele Tella complète le podium, à 33 secondes de Mugisha.

La dernière étape de ce Tour du Cameroun voyait le peloton partir d’Ebolowa pour rallier Yaoundé sous une forte pluie. Au bout des 151,4km de course, c’est le Marocain Adil El Arbaoui qui a franchi la ligne d’arrivée en tête. Il a ainsi offert une quatrième victoire à l’équipe nationale du Maroc durant cette semaine de course. Arrivé en solitaire, El Arbaoui a devancé de 14 secondes un petit groupe au sein duquel le Français Axel Taillandier a remporté le sprint pour la 3ème place. Petite consolation pour le coureur français de l’équipe Team France Défense, vainqueur de deux étapes sur ce Tour.

En plus du classement individuel, le Rwanda est aussi à la fête au classement par équipe avec là aussi une première place avec un temps cumulé de 79 heures, 42 minutes et 41 secondes. Les Rwandais terminent devant le Maroc et l’équipe SNH Vélo Club du Cameroun. Une consécration pour le cyclisme rwandais, qui confirme sa montée en puissance dans les épreuves continentales.

Une soixantaine de coureurs venus de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, de la RDC, du Maroc, du Sénégal, de la France, du Rwanda, du Cameroun et du Burkina Faso, ont pris part à la 18-ème édition du Tour cycliste du Cameroun 2022 qui s’est déroulée du 4 jusqu’au 12 juin. L’édition de cette a été disputée en huit étapes.