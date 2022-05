Tour cycliste du Cameroun : les coureurs attendus de l’édition 2022

Après les éditions 2020 et 2021, perturbées par la pandémie du Covid-19, le tour du Cameroun cette année s’annonce très relevé.

La succession du camerounais de Snh vélo club Clovis Kamzong Abossolo sera ouverte le 04 juin 2022 à Douala. Selon la Fédération camerounaise de cyclisme, 60 coureurs venus d’Europe, d’Afrique et du Cameroun prendront part à l’édition 2022 du tour cycliste international du Cameroun. Si l’équipe de SNH vélo club sera conduite par son capitaine de champion du Cameroun en titre et grand vainqueur du Tour Cycliste International du Cameroun 2021, secondé par Tella Artuce, Yaou Gadji ou encore Tientcheu Michel pour ne citer que ceux-là, l’équipe nationale du Cameroun quant à elle, sera menée par Bissa Badodja suivi de Kosovo Sadikou Jeremie, Njonkoue Yvan, Fouekeng Marios, Kamdem Jordan et Nguiguem Stève.

Les coureurs camerounais vont challenger quelques grands noms du cyclisme africain tels, Mugisha Moïse, Nvonkuru Samuel , Tiyizere Étienne du Rwanda, El Arbaoui Adil, Sabbah El Houcaine, Ed-Doghmy Achraf du Maroc, Paul Daumont et Nkiema Bachirou du Burkina-Faso, Cissé Issiaka et Sanogo Abou de Côte-D’Ivoire, Yusuf Abdulmalik Alhassan et Alhassan Shamsudeen du Nigeria et enfin Mohindo Kyaviro Jimmy et Kinanda Ishara Daniel de la République Démocratique du Congo.

Tous vont rivaliser d’adresses face aux coureurs venus tout droit de France, notamment du club de la Défense menée par Amadori Julien Louis Jean, Cadeau Adrien Antoine Aurelien et le »Vieux Briscard » Vincent Graczyk, puis de Martigues Sports avec Klopper Christian, De Simone Luc Fabien Maxime et Alloro Matteo Julien Rosard pour ne citer que ceux-là.

C’est dire si la succession du camerounais de Snh vélo club Clovis Kamzong Abossolo sera âpre et très disputée. Premiers coups de pédale le 04 juin 2022 dans un critérium de 123,3 km dans l’arrondissement de Douala III ème.