Tour de France: le mode d’emploi

Le parcours: 3351 km. Départ le 7 juillet de Noirmoutier-en-l’Île (Vendée). Arrivée le 29 juillet à Paris.

Vingt-et-une étapes. Deux contre-la-montre, un par équipes (Cholet) et un individuel (Espelette). Trois arrivées au sommet (La Rosière, Alpe d’Huez, col du Portet). Deux journées de repos, à Annecy (16 juillet) et à Carcassonne (23 juillet).

Les enjeux:

Quatre maillots distinctifs. Classements général (jaune), par points (vert), de la montagne (blanc à pois rouges) et des jeunes (blanc). Prix au vainqueur: 500.000 euros. Dotation globale: 2.287.750 euros. Bonifications: 10, 6 et 4 sec aux trois premiers des étapes en ligne, 3, 2 et 1 sec aux « points bonus » des neuf premières étapes sauf le c.l.m. par équipes.

Le palmarès:

104 éditions depuis la création de l’épreuve en 1903. 36 victoires pour la France, 18 pour la Belgique, 12 pour l’Espagne, 10 pour l’Italie, 5 pour la Grande-Bretagne et le Luxembourg, 3 pour les Etats-Unis, 2 pour les Pays-Bas et la Suisse, 1 pour l’Allemagne, l’Australie, le Danemark et l’Irlande (7 non attribuées).

Les derniers vainqueurs:

2013: Chris Froome (GBR)

2014: Vincenzo Nibali (ITA)

2015: Chris Froome (GBR)

2016: Chris Froome (GBR)

2017: Chris Froome (GBR)

Les meilleures places françaises:

2013: Romain Bardet 15e

2014: Jean-Christophe Péraud 2e

2015: Romain Bardet 9e

2016: Romain Bardet 2e

2017: Romain Bardet 3e