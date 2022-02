Tourisme: lancement de deux nouvelles campagnes pour promouvoir la destination Maroc

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé, mercredi, deux campagnes simultanées pour promouvoir la destination Maroc, l’une pour le tourisme national, l’autre en direction des marchés internationaux. »Après avoir assuré un redémarrage commercial effectif via une tournée européenne auprès des principaux acteurs du tourisme, ayant permis de relancer la confiance et de sécuriser les capacités aériennes et les offres des voyagistes, l’ONMT se mobilise simultanément sur un autre axe principal de sa mission : la promotion de l’image de la destination Maroc », indique l’Office dans un communiqué.

En déployant une stratégie de communication ciblée, notamment à travers les canaux digitaux, l’Office ambitionne de relancer l’engouement autour de l’offre Maroc et de raffermir son attractivité, en tant que destination accessible, sûre et dépaysante, offrant une diversité d’expériences sans égal.

En direction de l’international, la campagne se déploie sur trois phases, afin de capter l’attention des voyageurs potentiels et d’amorcer une reprise dynamique dès la saison Hiver en cours et pour les vacances de Printemps à venir, précise l’Office.

À partir de la fin février, il s’agira de maximiser la portée de l’opération à travers la publication de contenus vidéo inspirants intitulés Visit Morocco Originals. Ceux-ci mettront en scène les thématiques alimentant l’image de grande diversité de l’offre Maroc et répondant aux multiples aspirations des voyageurs: culture, nature, mer, montagne et désert, sport ou évasion.

Par ailleurs, sur le segment domestique, un dispositif d’influence est également prévu, durant toute la semaine du 14 février, afin de renforcer la notoriété de la marque « Ntla9awfbladna » à travers deux concepts innovants.

L’opération de chasse au trésor «Maroc Trip» mettra en compétition dans un parcours expérientiel deux équipes d’influenceurs marocains, un « team jeunes » et un « team famille » partant à la découverte des régions du Maroc. Par ailleurs, le concours photo sur Instagram « #Nsafro_Wnchoufo_Challenge » mobilisera des talents marocains et leurs communautés.