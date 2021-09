Tourisme: les jeunes ivoiriens invités à relever le défi de l’innovation digitale

Les jeunes entrepreneurs ivoiriens été invités, mardi, à relever le défi de l’innovation digitale dans le secteur du tourisme.

Cette invitation a été lancée par le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana qui a échangé avec les promoteurs des huit start-up sélectionnées de la 1ère édition du concours dénommé « Start-up tourisme 2021 ».

Ce concours qui a pour partenaire technique, le Cabinet Alliance Conseils est une initiative du ministère du Tourisme s’inscrivant dans le cadre des activités de la «Quinzaine touristique » en prélude à la journée mondiale du tourisme qui aura lieu le 27 septembre prochain à Abidjan.

A cette occasion, le ministre Siandou Fofana a indiqué que ces dernières années, le secteur qui a le plus bénéficié de l’économie numérique, et subi des chocs au niveau de la transformation sociologique et technique est celui du tourisme.

« Le tourisme vous donne une opportunité, des métiers dans les domaines de la restauration, de l’hébergement, du voyage et des loisirs. De façon transversale comme verticale, il faut vous fixer sur tous les segments de métiers pour rechercher des solutions plus adaptées au contexte qui prévaut et qui va prévaloir. C’est donc anticiper sur les tendances du futur », a soutenu le ministre.

C’est pourquoi, il a invité les jeunes entrepreneurs ivoiriens à trouver des solutions au-delà des frontières ivoiriennes pour aller à la conquête d’autres territoires, car la concurrence au niveau de l’environnement des innovations digitales devient de plus en plus rude. « Et c’est cela la mondialisation», a-t-il dit.

(…), nous sommes dans un monde globalisé et nous vivons dans un village planétaire. La compétition devient rude, il ne s’agit plus de chercher à être bon, il ne s’agit pas d’être meilleur ; il s’agit d’être excellent. Et l’excellence, ça se construit. Pour la construire, il est important pour les uns et les autres d’avoir à ne pas se mesurer entre Ivoiriens ; mais avec les autres jeunes du monde. C’est de regarder à l’aune de votre esprit d’ingéniosité », a fait observer le ministre, rassurant de la volonté du gouvernement à accompagner l’entrepreneuriat jeune.

En outre, il a tenu à remercier et à féliciter le cabinet Alliance conseils et son directeur pour l’excellent encadrement dont ont bénéficié ces jeunes entrepreneurs afin de faire d’eux des acteurs prépondérants de l’écosystème touristique ivoirien pour une économie dynamique.

Désiré Kadio-Morokro, directeur général de cabinet et par ailleurs président du jury, a salué cette belle initiative du ministère du Tourisme en faveur des jeunes de Côte d’Ivoire.

« Le plus important, c’est la formation qui est le véritable gage de toute réussite entrepreneuriale », a-t-il dit, exprimant dans la foulée toute sa gratitude au ministre pour la confiance à lui faite dans le cadre de ce concours à fort impact sociétal.

« Start-up tourisme » est un programme d’appui au développement de l’entrepreneuriat jeune en Côte d’Ivoire. L’objectif est d’identifier, de former et d’accompagner les jeunes entrepreneurs dont les initiatives entrepreneuriales contribuent à la valorisation et au développement du tourisme ivoirien.

Il se déroule du 15 juillet 2021 au 30 septembre 2022 et impactera, entre autres, le développement du tourisme ivoirien, l’amélioration de l’intérêt du tourisme pour les populations locales, le développement de l’écosystème national de l’innovation et de l’entrepreneuriat etc.

Des quarante candidatures soumises, seulement dix d’entre elles ont bénéficié d’une formation assidue sur la fiscalité, le marketing et la vente, la gestion d’entreprise, la gestion financière le storytelling, le leadership, la motivation etc.

Et parmi les dix, huit sont en lice pour la phase finale du trio gagnant. Le premier bénéficiera d’un appui financier de 12 millions de FCFA, le deuxième 10 millions FCFA et le troisième une somme de 8 millions de FCFA. Ces trois lauréats recevront leurs lots, lors de la journée mondiale du tourisme organisée par la Côte d’Ivoire, le lundi 27 septembre 2021 à Abidjan.