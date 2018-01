Tourisme: l’Espagne devient le 2e pays le plus visité en 2017

L’Espagne est devenue en 2017 le deuxième pays le plus visitĂ© au monde après la France, passant devant les Etats-Unis avec 82 millions de touristes Ă©trangers, soit une hausse de 9%, a affirmĂ© le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.

« 82 millions de citoyens Ă©trangers ont visitĂ© l’Espagne l’an dernier, 9% de plus qu’en 2016, gĂ©nĂ©rant 87 milliards d’euros de revenus, en hausse de 12% », a expliquĂ© le dirigeant mercredi en marge d’un sommet des pays du sud de l’Union europĂ©enne centrĂ© sur l’immigration.

« Nous sommes devenus le deuxième pays du monde en terme de visiteurs et de revenu par touriste », a-t-il affirmé, louant le « grand effort » du secteur pour « être plus compétitif ».

Le tourisme espagnol bat ainsi son propre record pour la cinquième annĂ©e consĂ©cutive, malgrĂ© une annĂ©e 2017 marquĂ©e par les attentats djihadistes d’aoĂ»t en Catalogne (16 morts), et la grave crise politique de l’automne dans cette rĂ©gion.

En octobre, le nombre de touristes avait baissĂ© de près de 5% sur un an en Catalogne, sur fond de manifestations monstres après le rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination interdit.

Le ralentissement de l’activitĂ© au dernier trimestre en Catalogne a provoquĂ© une perte de 319 millions d’euros pour la rĂ©gion, a annoncĂ© mercredi la fĂ©dĂ©ration patronale touristique Exceltur, qui table aussi sur une baisse de 8% des emplois dans le tourisme catalan au premier trimestre 2018, les hĂ´teliers s’adaptant Ă la demande moindre.

La Catalogne reste nĂ©anmoins de loin la rĂ©gion la plus visitĂ©e d’Espagne, avec plus de 18 millions de touristes entre janvier et novembre, selon le ministère du Tourisme.

L’Espagne dans son ensemble a profitĂ© « de la forte hausse des connexions aĂ©riennes, en particulier depuis les marchĂ©s longue distance », avec une hausse particulièrement forte des vols en provenance d’Argentine (+23% sur un an), Colombie (+21%), Russie (+11%) et Etats-Unis (+10%), prĂ©cise la fĂ©dĂ©ration dans son communiquĂ©.

Ces touristes, qui dépensent en moyenne plus que les visiteurs européens (Britanniques, Allemands, Français), ont permis de faire augmenter le revenu moyen par visiteur de 1,5%, pour la première fois depuis 2011, souligne Exceltur.

Leur arrivĂ©e a aussi contrebalancĂ© la « reprise » des grands concurrents de l’Espagne en matière de tourisme balnĂ©aire bon marchĂ©, Turquie, Tunisie et Egypte, « qui ont commencĂ© Ă rĂ©cupĂ©rer leurs parts de marchĂ© et Ă limiter le potentiel de hausse du nombre de touristes Ă petit bugdet vers les destinations espagnoles », explique la fĂ©dĂ©ration.

De nombreux visiteurs s’Ă©taient dĂ©tournĂ©s de ces pays frappĂ©s par des attentats ces deux dernières annĂ©es, au profit de l’Espagne.

En 2016, l’Espagne avait accueilli 75,3 millions de visiteurs, juste derrière les Etats-Unis (75,6), tandis que la France restait nettement en tĂŞte avec 82,6 millions de touristes, selon les chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui publiera lundi ses nouvelles statistiques pour 2017.

Le nombre de visiteurs en France pour 2017 pourrait atteindre 88 à 89 millions de personnes, selon une estimation dévoilée en décembre par le ministère des Affaires étrangères français.