Tous les Tchadiens arrêtés à Malabo vont rentrer (ministre)

Tous les Tchadiens arrĂŞtĂ©s Ă Malabo dans le cadre de l’enquĂŞte sur le coup d’Etat contre le rĂ©gime du prĂ©sident Obiang NGuema ont Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s et vont rentrer au pays, a annoncĂ©, le ministre des Affaires Ă©trangères, Mahamat Zène ChĂ©rif, soulignant la volontĂ© de N’Djamèna de contribuer Ă l’Ă©lucidation du putsch manquĂ©.«Le prĂ©sident Obiang NGuema a ordonnĂ© sĂ©ance tenante la soixantaine de Tchadiens arrĂŞtĂ©s et ceux d’entre eux qui ne seraient pas en situation rĂ©gulière dans le pays, seront rapatriĂ©s au Tchad», a notamment dĂ©clarĂ© le ministre au cours d’un point de presse, vendredi Ă N’Djamèna.

«Le Tchad, a-t-il ajoutĂ©, exprime sa vive condamnation de cet acte grave et manifeste sa disponibilitĂ© Ă collaborer avec les services compĂ©tents de GuinĂ©e Equatoriale et du Cameroun en vue d’identifier les auteurs du complot, dĂ©terminer la provenance des armes saisies et dĂ©manteler leur rĂ©seau ».

« Des experts tchadiens seront envoyĂ©s incessamment dans ces deux pays pour se joindre aux Ă©quipes d’enquĂŞteurs pour mener Ă terme les investigations», a promis Mahamat Zène ChĂ©rif qui s’exprimait au retour d’une mission menĂ©e Ă Malabo et Ă YaoundĂ© oĂą il a Ă©tĂ© reçu par les autoritĂ©s camerounaises, notamment, les principaux responsables des Services de sĂ©curitĂ©.

 Au stade actuel de l’enquĂŞte, il est prĂ©maturĂ© de livrer certains dĂ©tails, a-t-il dit avant de souligner que le prĂ©tendu GĂ©nĂ©ral Mahamat Kodou Bani, arrĂŞtĂ© au Cameroun et qui serait le cerveau de l’opĂ©ration, est certes d’origine tchadienne, mais n’a Ă©tĂ© ni un officier gĂ©nĂ©ral ni un membre de l’armĂ©e tchadienne.

Selon les services camerounais de sécurité cités par le ministre, Mahamat Kodou Bani, dont une des épouses est camerounaise, a deux maisons : une à Maroua et une autre à Yaoundé.