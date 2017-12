Le poison ingĂ©rĂ© par le Croate de Bosnie Slobodan Praljak, qui s’est suicidĂ© en pleine audience devant le Tribunal pĂ©nal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), n’Ă©tait en aucun cas dĂ©tectable, a annoncĂ© dimanche le TPIY en publiant le rĂ©sultat d’une enquĂŞte interne.

« Il n’existe aucune mesure qui aurait pu dĂ©tecter le poison Ă quelque stade que ce soit », a affirmĂ© le juge Hassan Jallow dans un communiquĂ©.

Le tribunal avait ouvert une enquĂŞte interne sur la mort de Slobodan Praljak, qui s’est suicidĂ© le 29 novembre en ingĂ©rant du cyanure de potassium en pleine salle d’audience et en direct devant les camĂ©ras, juste après avoir reçu la confirmation de sa condamnation Ă vingt ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanitĂ©.

« Mon enquĂŞte n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucune lacune dans le cadre juridique du TPIY », a poursuivi le juge, prĂ©cisant que « les règles avaient Ă©tĂ© respectĂ©es par les agents du TPIY et du centre de dĂ©tention » de La Haye oĂą Ă©tait dĂ©tenu M. Praljak.

« La petite taille de la fiole, les limites des règles sur les fouilles intrusives et la nature de l’Ă©quipement de dĂ©pistage disponible au quartier pĂ©nitentiaire et dans les locaux du TPIY ont tous contribuĂ© Ă rendre difficile la dĂ©tection du liquide », a prĂ©cisĂ© le juge, qui a Ă©tĂ© assistĂ© d’experts indĂ©pendants lors de l’enquĂŞte.

L’enquĂŞte toujours en cours du parquet nĂ©erlandais, sollicitĂ© après l’incident par le TPIY, cherche Ă dĂ©terminer comment M. Praljak a pu se procurer et introduire dans le tribunal une fiole contenant du cyanure.

« Il n’est pas possible d’acquĂ©rir lĂ©galement du cyanure de potassium ou de le fabriquer illicitement Ă partir de choses disponibles au sein du centre de dĂ©tention », a argumentĂ© le juge.

Pour Ă©viter que ce genre d’incident ne se reproduise, Hassan Jallow a toutefois Ă©mis des recommandations « relatives aux fouilles » et recommandĂ© « des sĂ©ances de formation pour le personnel de sĂ©curitĂ© qui seront partagĂ©es avec d’autres tribunaux ».

Le suicide de M. Praljak avait eu lieu lors du prononcĂ© du jugement en appel contre six anciens dirigeants et chefs militaires des Croates de Bosnie, accusĂ©s de crimes de guerre et de crimes contre l’humanitĂ© durant le conflit croato-musulman (1993-1994) qui avait Ă©clatĂ© durant la guerre en Bosnie (1992-1995).

Debout, face Ă ses juges, M. Praljak avait dĂ©clarĂ© d’une voix forte, en parlant de lui Ă la troisième personne: « Slobodan Praljak n’est pas un criminel de guerre, je rejette avec mĂ©pris votre verdict », puis avait avalĂ© le contenu de sa fiole, provoquant la stupeur dans la salle d’audience. Il Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© quelques instants plus tard.