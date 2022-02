Trading: XTB est-il un broker digne de confiance?

XTB : est-ce qu’il faut se méfier de cette plateforme de trading ?

Face au grand intérêt accordé ces dernières années au secteur du trading, de nombreux brokers voient le jour avec une variété d’offres et de services. Mais attention, parmi les brokers disponibles en ligne, il en existe qui ne sont pas légaux. Vérifier la crédibilité d’un broker devient donc un enjeu majeur étant donné qu’il s’agit après tout d’un investissement.

Dans cet article, nous passons à la loupe le broker XTB ; ce broker qui depuis un certain temps fait parler de lui dans l’univers du trading.

Bref aperçu de XTB

X-Trade Brokers ou XTB est un broker d’origine polonaise qui s’est spécialisé depuis 2002 dans le trading en ligne sur Forex et CFD. Depuis 2010, ce broker est présent en France et dans bien d’autres pays ce qui contribue à lui conférer ce titre d’entreprise « internationale ». Régulé par la KNF et contrôlé par l’AMF, XTB propose environ 4000 instruments sur lesquels les traders peuvent investir. Entre autres, on peut citer le Forex, les CFD sur indices, les matières premières, les actions, les ETF et les cryptomonnaies.

Fort de plus de 15 ans d'expérience, XTB a été choisi comme meilleur prévisionniste FX par le dernier classement Bloomberg G10.

Les commissions et frais de trading chez XTB

Il est important de savoir que XTB propose des tarifs relativement faibles comparativement à ces concurrents. De façon générale, il existe 2 formes de frais : ceux liés au trading et ceux liés à d’autres transactions en rapport avec le compte du trader. Les frais de trading sont directement liés aux ordres passés et sont composés de:

Spread : le spread peut être variable ou fixe,

Commission : cette dernière varie en fonction de la taille de la position et est souvent exprimée en pourcentage ou en somme variable en fonction du volume tradé

Frais de Swaps : ces derniers vous permettent de conserver vos positions à effet de levier du jour au lendemain.

Montant des frais de trading XTB

Pour un compte standard, aucune commission n’est prélevée. Toutefois, le spread des actifs est beaucoup plus large. A l’inverse, le compte Pro propose des spreads plus avantageux mais une commission est prélevée à chaque fois que vous passez un ordre de vente ou d’achat.

Montant des frais Forex XTB

Au niveau d’un Forex, pour les comptes Pro, une commission est de 3,5 €, 4 $ ou 2,5 £ par lot en fonction de la devise de base pourra être prélevée. Également, une commission vous est facturée à la fermeture et à l’ouverture de votre position. En clair, lorsque vous ouvrez puis fermez une position d’un lot sur l’EUR/USD, vous payerez 7€ de commission (3,5×2).

Frais CFD actions

Pour les actions, les ETF et les CFD, la commission est de 0,08% sauf si la taille de votre position est trop petite. Dans ce cas, la commission minimum à payer est de 8 $, 8 € ou 8 £.

Actions et ETF sans commission

XTB ne facture pas de commission lorsque vous achetez des titres à moins que le volume total n’aille au-delà des 100.000 euros. Lorsque vous exposez ce volume, vous payez 0,2% et un minimum de 10 euros sur les transactions excédentaires.

Frais de dépôt et retrait gratuits chez XTB

Les frais de dépôt sont ceux appliqués lorsque vous désirez créditer votre compte. XTB ne vous prélève aucun frais dans ce cas. Ces frais sont à dissocier de ceux que pourrait vous facturer votre banque pour la transaction. Il faut dire que XTB n’est pas vraiment une exception. Beaucoup de brokers ne prélèvent aucun frais sur les dépôts. La grande particularité de XTB par contre, c’est au niveau des retraits qui sont également gratuits jusqu’à un certain montant en fonction de la devise que vous utilisez.

Frais d’inactivité

En cas d’inactivité durant un an et si aucun dépôt n’est fait durant les 3 derniers mois, un montant de 10 euros est prélevé par mois. Ce montant peut être quelque peu contraignant pour les investisseurs qui ne sont pas très actifs et maintiennent leurs positions sur de longues périodes.

Comment ouvrir un compte avec XTB

L’ouverture de compte chez XTB reste une affaire assez simple. Vous avez juste à remplir un formulaire puis à envoyer vos pièces justificatives. Cette dernière étape permet entre autres, de lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude financière. Différents comptes vous sont proposés. Parmi ceux-ci, on peut citer : le compte risque limité très adapté pour les nouveaux traders, le compte Pro, le compte islamique qui répond à certaines exigences de la religion musulmane et le compte démo très utile pour mieux découvrir l’univers du trading.

XTB Crédible ou Non

Le broker polonais XTB a tout pour sidérer les brokers et gagner leur confiance. Ces tarifs relativement en dessous de ceux de ses concurrents et les outils mis à disposition afin de faciliter le trading sont de solides arguments qui militent en sa faveur. Broker régulé par de grandes instances, XTB n’a pas hésité à solliciter la présence des grandes célébrités tels que l’entraîneur José Mourinho sur ses supports de communication afin de booster sa visibilité et d’accroître sa notoriété.

