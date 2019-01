Transfert : Clinton Njie devrait quitter l’OM

Selon différents médias français, l’international camerounais Clinton Njie pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet hiver, à l’occasion du marché des transferts.

Loin d’être considéré comme une pièce maîtresse si on regarde les derniers matchs de l’OM et les conseils foot de SportyTrader, Clinton Njie ne vit pas une saison 2018-2019 de tout repos dans le sud de la France.

Avec seulement deux titularisations en championnat depuis le mois d’août 2018, le natif de Buéa dans le Sud-ouest du Cameroun, peine à convaincre son entraîneur Rudi Garcia sur la Canebière, et est en train de perdre doucement mais sûrement son statut d’international aux yeux de Clarence Seedorf.

Plus appelé avec les Lions Indomptables depuis le mois de novembre 2018 et une rencontre amicale face au Brésil, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais subit notamment son manque de temps de jeu, et devra donc rapidement trouver une solution s’il ne veut pas manquer les prochaines échéances internationales.

Heureusement pour lui, quelques clubs seraient prêts à le sortir de la panade selon les dernières indiscrétions.

Comme le rapportent plusieurs médias français comme Le Phocéen, quelques écuries européennes comme Burnley, Cardiff, Galatasaray et le Besiktas seraient en effet assez intéressées à l’idée d’accueillir le champion d’Afrique 2017 en leur sein.

-Visite médicale fatale au Sporting-

En Août dernier, L’OM avait annoncé avoir trouvé un accord avec Sporting CP pour le prêt de l’international camerounais. Tout semblait entendue. Les Lisboètes s’étaient mis d’accord avec l’Olympique de Marseille pour un prêt payant à hauteur de 1 M€ avec prise en charge du salaire. Seulement, l’opération a capoté.

Le Lion Indomptable a été recalé à la visite médicale. Les examens passés par l’ancien Lyonnais ont révélé des problèmes physiques qui ont poussé le club portugais à ne pas aller plus loin et à annuler l’accord existant avec l’OM.

Ce n’est pas la première fois que le Sporting recale un joueur à la visite médicale. Ces dernières saisons, deux autres joueurs avaient été recalés par le club portugais dans les mêmes conditions après examens : Kevin-Prince Boateng et Sandro.

Njie était arrivé à Marseille il y a deux ans en provenance de Tottenham sous forme de prêt avec option d’achat, que l’OM a levée en 2017. Lors de la saison 2017/2018, l’international camerounais, encore jeune, puisqu’il n’a que 25 ans, et doté d’un profil d’attaquant polyvalent, a marqué 7 buts en 22 matches de championnat avec l’OM.