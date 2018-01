Transfert : Georges Mandjeck prêté à Metz

Le milieu de terrain camerounais âgé de 29 ans va évoluer au sein du club français jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Georges Mandjeck est de retour au Fc Metz (Ligue 1 française). Il a été prêté par le Sparta Prague (République Tchèque). L’information a été confirmée par le club français sur son site et sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. « Le Sparta Prague et le Fc Metz ont trouvé un accord ce jeudi [11 janvier, Ndlr] pour le prêt de six mois sans option d’achat du milieu de terrain camerounais », indique le club.

L’international camerounais avait quitté le Fc Metz lors du mercato 2017. Après deux saisons passées au sein du club (2015-2017), il s’est engagé avec le Sparta Prague pour une période de trois ans. Un changement qu’il avait décrit comme un « gros challenge…un projet ambitieux ». Il y a disputé 13 matches.

Les dirigeants du Fc Metz, eux, se disent satisfaits du retour de Georges Mandjeck et reconnaissent ce qu’il a apporté au club dans le passé. « En deux saisons sous le maillot messin, le natif de Douala a disputé 57 matches participant à la montée en Ligue 1 au terme de la saison 2015-2016 puis au maintien la saison dernière. Il avait notamment inscrit le premier but de la victoire à Lille lors de la 36ème journée permettant aux Lorrains d’assurer leur maintien dans l’élite », rappelle le club.