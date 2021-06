Transfert : le camerounais Vincent Aboubakar en Arabie saoudite

En fin de contrat à Besiktas, l’international camerounais s’est engagé pour trois ans avec le club saoudien d’Al Nassr, qui a terminé 6e du dernier championnat saoudien.

Retourné en Turquie l’été dernier, l’ancien buteur de Lorient sort d’une saison à 15 buts en Süper Lig avec Besiktas, qui a été sacré champion de Turquie au terme de l’exercice 2020-2021. En fin de contrat avec le club turc, Vincent Aboubakar (29 ans) s’est engagé jusqu’en 2024 avec Al Nassr, qui a terminé 6e du dernier championnat saoudien.

Après des passages en France et au Portugal, l’ancien du Coton Sport choisit d’assurer ses arrières en signant un lucratif contrat de 3 ans avec une formation qui voudra effacer sa piètre saison.

Le champion d’Afrique 2017 a refusé une proposition de près de 2M€ de salaire par saison de Besiktas, club avec lequel il aura inscrit 35 buts en 65 apparitions pour deux titres de champions et une coupe nationale. Il toucherait trois fois plus dans son nouveau club où il retrouvera les internationaux marocains Nordine Amrabat et Abderazak Hamdallah (meilleur buteur du championnat en 2019 et 2020) ou la star de l’équipe, l’Argentin Gonzalo ‘Pity’ Martínez.

Le natif de Garoua, devra relancer le club de Riyad et reformera un duo attendu avec le Brésilien Talisca. Passé par Benfica et Besiktas, le milieu offensif vient d’être recruté pour 8M€ au club chinois de Guanghzou.

Vincent Aboubakar c’est l’histoire d’un enfant né d’une fratrie de sept enfants. Ilest repéré par le club de sa ville natale, le Cotonsport de Garoua, à l’âge de 14 ans. Alors que sa famille le pousse à poursuivre ses études, qu’il suit très sérieusement, Aboubakar rejoint les équipes juniors du club et commence sa formation de footballeur lors de la saison 2008-2009, il rejoint l’équipe senior de son club et fait ses débuts en Elite One. Il s’adapte rapidement aux exigences du football professionnel et devient meilleur buteur du championnat et champion du Cameroun, avec son club, la saison suivante. Ses performances avec Coton Garoua lui permettent de faire partie de la liste des 23 joueurs convoqués par Paul Le Geun pour participer à la Coupe du Monde 2010avec le Cameroun.

Il est ainsi, à 18 ans, l’un des trois plus jeunes joueurs de cette compétition. Comme beaucoup de jeunes joueurs talentueux, la presse le compare aux plus glorieux de ses aînés et en fait rapidement le successeur de Samuel Eto’o. Le 26 mai 2010, Aboubakar rejoint Valenciennes pour trois saisons. Il fait ainsi ses débuts en Europe dans le même club que son illustre compatriote Roger Milla. Le 29 mai 2010, peu après sa signature en France, le jeune joueur dispute son premier match avec la sélection camerounaise contre la Slovaquie, dans un match amical. Depuis lors, il a déjà disputé 71 matchs avec la sélection nationale et inscrit 25 buts.