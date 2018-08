Transferts : Eric-Maxim Choupo Moting bientôt au PSG ?

La nouvelle fait la une de certains médias britannique et français depuis ce matin.

L’avant-centre des Lions indomptables Eric-Maxim Choupo Moting serait la nouvelle piste des agents recruteurs du Paris-Saint germain, club de première division française. C’est ce que révèle le quotidien anglais The Sun ce jour, ainsi que le magazine Onze mondial. Selon ces médias, le club de la capitale française aurait réussi à débloquer des fonds après le transfert de Gonçalo Guedes à Valence, de quoi leur permettre de s’offrir l’actuel joueur le plus cher de Stoke City.

L’annonce d’un éventuel recrutement d’Eric Maxim Choupo-Moting surprend cependant plus d’un, du fait du nombre d’attaquants que compte le PSG. Mais l’attaquant camerounais dispose d’un atout considérable, c’est qu’il a été formé à l’école allemande. Il serait ainsi à même d’intégrer aisément les stratégies et tactiques du coach du PSG, l’allemand Thomas Tuchel. Ce dernier le connait d’ailleurs très bien, car il a été son entraîneur à Mayence entre 2011 et 2014. Au cours de cette période, Eric Maxim Choupo-Moting a été l’auteur de 22 buts et 8 passes décisives, la meilleure performance du club.

L’international camerounais (45 sélections) devrait cependant passer derrière Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, voire Draxler, en raison de leur expérience au PSG. En outre, Choupo Moting, âgé de 29 ans, sort d’une saison à 5 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de Premier League, et n’a pas pu éviter la relégation de Stoke City. Toutes choses qui devraient rendre difficile la matérialisation de ce transfert.