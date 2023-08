Transferts : le FC Lorient recrute le Camerounais Arthur Avom Ebong

Le milieu Arthur Avom Ebong a signé en faveur du FC Lorient pour une durée de trois ans, plus une quatrième année en option.

Arthur Avom Ebong, milieu du Fauve Azur Élite FC, s’est engagé en faveur du FC Lorient, selon l’Equipe. Âgé de 18 ans, il a paraphé un contrat de trois, plus un an avec option. Il a été élu meilleur joueur des Jeux de la Francophonie remportés avec le Cameroun début août 2023.

Le jeune homme, qui a déjà évolué un an et demi en D1 camerounaise avec le Fauve Azur Elite, va d’abord intégrer l’équipe réserve du FCL, sur le modèle d’un Dango Ouattara. Avom Ebong est considéré par la direction lorientaise comme un joueur à très fort potentiel.

Considéré comme une pépite du football camerounais, Arthur Avom a une fois encore confirmé les espoirs portés en lui lors des derniers Jeux de la Francophonie. Très rayonnant, il a brillé et conduit le Cameroun jusqu’à la médaille d’or. A Kinshasa, le jeune Camerounais a marqué deux buts et offert deux passes décisives en quatre matchs. Arthur Avom a marqué son premier but dans le tournoi en demi-finale contre le Niger. Son second but est inscrit lors de la finale face au Burkina Faso sur un penalty. On ne vient à lui souhaiter une excellente carrière en France.