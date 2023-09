Transport aérien : Africa United Airlines s’installe au Gabon

Le 14 septembre 2023 a eu lieu la cérémonie inaugurale du lancement des activités de la compagnie aérienne Africa United Airlines au Gabon.

Nouvelle dans le secteur aérien gabonais, l’entreprise Africa united airlines, vient de rejoindrele marché. Africa United Airlines entend de prime abord se déployer sur le marché interne, avec les lignes Port-gentil et Mvengué. Avant de poursuivre son extension -qui est d’ailleurs en étude selon l’entreprise- en Afrique centrale. Les zones dessertes envisagées ici sont à Oyem, à Kinshasa, à Pointe-Noire, à Douala et à Sao Tomé et Principe.

En investissant le marché gabonais, Africa United Airlines s’est donnée pour mission d’apporter une réponse alternative à la demande croissante du marché du transport aérien au Gabon. En effet, grâce à ses tarifs parfaitement adaptés au contexte socio-économique local, et ses appareils à réacteur de type CRJ 200, d’une capacité de 50 places, les passagers auront l’assurance de rallier Port-Gentil et Mvengué depuis Libreville, respectivement en 17 minutes et 45 minutes. « AFRICA UNITED Airlines est née avec l’ambition d’offrir une réponse alternative à la demande croissante des marchés du transport aérien gabonais et africain après la crise liée à la pandémie de covid-19», explique l’entreprise.

Afin de s’arrimer aux demandes des populations en faveur d’une main d’œuvre prioritairement et majoritairement Gabonaise, Africa United Airlines consacre 80% de postes à des nationaux. Une exigence qui s’étend au personnel de bord puisque des pilotes gabonais seront aux commandes des appareils, à l’issue d’une période de formation et d’initiation à l’usage de ces Jets.

Africa united airlines, elle est une compagnie commerciale d’Avantis aviation & Services (compagnie aérienne ayant obtenu en novembre 2021 son autorisation pour le transport des personnes et du matériel par hélicoptère au Gabon et dans la sous-région). Sa base opérationnelle se trouve à Libreville à l’aéroport International Léon Mba où toutes les transactions commerciales sont effectuées.