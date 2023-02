Transport aérien : Air France intensifie ses vols au Cameroun

La compagnie aérienne Air France ajoutera dans les prochains mois de l’année courante un quatrième vol direct entre Paris et Yaoundé, qui sera alors desservie tous les jours sauf samedi.

Aeroutes a annoncé que dans les prochaines semaine, la compagnie nationale française proposera six vols par semaine entre sa base à Paris-CDG et l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen, dont quatre opérés en direct en Boeing 777-200ER pouvant accueillir 28 passagers en classe Affaires, 24 en Premium et 260 en Economie (ou configuré en 40+24+216). Ces vols directs décolleront lundi, mercredi, jeudi et dimanche à 15h40 pour arriver à 21h20 (durée de vol 6h35), et repartiront du Cameroun à 23h55 pour se poser le lendemain à 7h40.

Selon Airjournal, deux autres rotations restent assurées entre les deux villes via Bangui-M’poko, avec des départs de Roissy en toujours 777-200ER mardi et vendredi à 9h30 pour arriver en République Centrafricaine à 15h00, y rester 90 minutes et en repartir à 16h30 pour se poser à 18h00 à Yaoundé (durée de vol 9h45). Les vols retour décolleront du Cameroun à 22h00 pour atterrir en direct à Paris le lendemain à 5h45 (durée de vol 6h35).

Crises exclues, la compagnie française en teps normal dessert 38 destinations en Afrique : Abidjan, Abuja, Accra, Agadir, Alger, Bamako, Banjul, Bangui, Brazzaville, Casablanca, Conakry, Cotonou, Dakar, Djerba, Djibouti, Douala, Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Marrakech, Malabo, Monastir, Nairobi, N’Djamena, Niamey, Nouakchott, Oran, Ouagadougou, Pointe Noire, Rabat, Tanger, Tunis, Yaoundé et Zanzibar.

Pour ce qui est du marché global, le ministère des transports dans son annuaire 2021 a souligné qu’entre 2019 et 2020, le trafic aérien international est passé de 868 788 passagers à 357 564 passagers, soit une baisse de 511 224. « Cette récession serait principalement liée aux effets néfastes de la crise sanitaire mondiale », explique le document. Le trafic domestique a également vu une baisse du nombre de passagers, passant ainsi de 329 781 à 104 295 passagers sur la même période, soit une baisse de 225 486.