Transport aérien : Asky renforce sa flotte

Asky Airlines, la compagnie aérienne panafricaine basée à Lomé, renforce sa flotte avec 2 nouveaux appareils.

La compagnie Asky, dont l’Etat togolais est désormais actionnaire, a reçu vendredi deux Boeing 737-800. Les deux avions ont eu droit à un water salute à leur arrivée à l’aéroport de Lomé. Avec ces nouveaux appareils, Asky compte désormais 15 appareils, des 737-700 et 800.

Depuis Lomé, cette nouvelle réception survient en outre, peu après l’entrée du Togo au capital de la compagnie, à hauteur de 6 milliards FCFA pour 14% des parts sociales. Une opération faisant suite à l’intérêt grandissant de l’Etat togolais pour les activités et le développement d’Asky, qui opère depuis son hub de Lomé, renforçant ainsi l’importance stratégique de la plateforme aéroportuaire de Lomé. Notons que pour l’heure, Asky couvre un réseau de 26 villes, dans 24 pays du continent africain.

Plus précisément, le 21 août 2023 l’État togolais a fait son entrée dans le capital de la compagnie aérienne pour un montant de 6 milliards FCFA comme susmentionné selon un communiqué de la compagnie sur ses réseaux sociaux et confirmé par l’Economiste du Togo. « La compagnie panafricaine, et l’Etat Togolais sont fiers d’annoncer la signature d’un accord sans précédent concernant un apport au capital de la compagnie au cours d’une cérémonie officielle ce lundi 21 août 2023. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement des liens entre ASKY et le Togo, ainsi que dans le développement continu du secteur de l’aviation dans la sous-région », avait écrit la compagnie sur son compte LinkedIn