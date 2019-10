Transport aérien : comment effectuer une réclamation Air France

Il est possible d’obtenir gain de cause contre Air France après un désagrément lié à l’annulation d’un vol ou son retard. Seule condition, adopter une bonne démarche.

Aujourd’hui, le transport aérien s’impose comme un moyen sûr et rapide pour se déplacer. La demande est généralement élevée et les compagnies aériennes font des mains et des pieds pour faire voyager leurs clients dans les meilleures conditions. Malheureusement, certains incidents se produisent parfois et créent un conflit d’intérêts entre les deux parties. En cas de vol Air France annulé, retardé ou déclassé par exemple, la loi vous permet de faire une réclamation Air France en ligne. Mais, comment obtenir ce qui vous revient de droit ? C’est ce que nous abordons dans cet article.

Vol Air France perturbé : que faire ?

À l’instar de plusieurs autres compagnies aériennes, la société Air France est souvent confrontée à des cas d’annulations ou de retards des vols. Face à de telles situations, il est courant de lire la frustration dans le regard des clients. D’après les dispositions du règlement n° 261/2004, tout passager aérien victime d’une perturbation de son vol peut de manière légitime obtenir une indemnisation auprès de la compagnie aérienne concernée. Malheureusement, force est de constater que la plupart des personnes concernées ne savent pas quoi faire lorsque l’incident se produit. Parmi les voyageurs avertis, très peu se décident à faire une réclamation Air France. Ils prennent pour alibi le fait que les actions à entreprendre sont souvent fastidieuses et sans aucune garantie de satisfaction. Pourtant, il est tout à fait possible d’obtenir gain de cause en adoptant une bonne méthode.

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une indemnisation ?

Pour faire une réclamation Air France, vous n’avez qu’à adresser une lettre réclamation Air France au service client de la compagnie. Retenez toutefois qu’il faut que votre vol soit réservé auprès d’une compagnie européenne pour prétendre à un remboursement. En ce qui concerne le trajet effectué par avion, la loi impose que l’aéroport de départ et d’arrivée soit européen.

En règle générale, les vols effectués par les compagnies européennes sont soumis à un même règlement européen. De ce fait, tout client ayant rencontré un problème avec son vol peut prétendre à un remboursement. Dans les normes, votre compagnie de voyage devrait vous informer de l’annulation de votre vol au moins deux semaines avant la date prévue pour le départ. Dans le cas contraire, elle devra vous verser un dédommagement et (ou) vous proposer un autre vol.

Si le retard ou l’annulation d’un vol implique un remboursement de la part de la compagnie aérienne, il faut pourtant dire qu’il existe des cas d’exception. Lorsque l’incident est lié à un événement extérieur ou des phénomènes impromptus, l’indemnisation n’a généralement pas lieu. C’est le cas par exemple lorsque les contrôleurs aériens sont en grève ou que des conditions météorologiques exceptionnelles se présentent. Par contre, si le problème est lié à une panne technique ou à une grève du personnel de la compagnie aérienne, elle se devra d’indemniser ses clients.

Quelle est la procédure à suivre pour une réclamation Air France ?

Pour demander une indemnisation auprès de la compagnie Air France, plusieurs moyens s’offrent à vous. Si vous voulez, vous pouvez mener les démarches vous-même en saisissant le service réclamation Air France pour obtenir ce qui vous revient de droit. Mais, dans la plupart des cas, la procédure est longue et vous risquez d’abandonner la réclamation si vous ne disposez pas de beaucoup de temps. De plus, les compagnies n’aiment généralement pas rembourser les clients victimes d’un vol perturbé. Pour cette raison, elles cherchent des raisons pour justifier la situation et vous n’avez pas les moyens de vérifier celles-ci. Il vous faudra alors avoir de solides arguments pour faire valoir vos droits de passager aérien.

Pour augmenter vos chances d’obtenir rapidement une indemnisation, il est préférable de passer par une société spécialisée dans la lutte pour la défense des droits des voyageurs. Ainsi, vous vous déchargez de toutes les formalités administratives. En France, le délai pour effectuer une réclamation Air France est de 5 ans. En Belgique, ce délai est limité à un an seulement.

En général, la procédure de réclamation Air France se déroule en trois étapes distinctes. Dans un premier temps, le professionnel sollicité interviendra pour vous aider à constituer votre dossier. Pour ce faire, vous devez fournir toutes les informations relatives à votre vol. Très souvent, les entreprises intervenant dans la défense des droits des passagers aériens proposent un modèle de formulaire pour faciliter la constitution du dossier. Une fois le dossier monté, une étude est réalisée pour voir si votre cas permet d’obtenir un remboursement Air France. En fonction des raisons ayant conduit à l’annulation ou au retard du vol, l’intervention des juristes qualifiés peut être nécessaire pour une meilleure défense. Si la compagnie est jugée fautive, l’équipe chargée de suivre votre dossier lui envoie votre réclamation Air France par mail.

Dans la plupart des cas, le but des entreprises spécialisées dans la défense des droits des passagers aériens est de favoriser un règlement à l’amiable. Mais, lorsque la compagnie concernée tente de décliner ses responsabilités, il est souvent nécessaire d’enclencher une procédure judiciaire. Dans ce cas, des avocats experts sont sollicités pour défendre votre cas devant le tribunal.

À quel montant s’attendre pour une réclamation d’indemnités ?

Lorsqu’elle est sollicitée, une entreprise spécialisée comme Indemniflight dans la défense des droits des passagers aériens peut parfaitement prendre en charge l’entièreté de votre réclamation Air France. Grâce à son expertise, elle arrivera facilement à obtenir une indemnisation auprès de la compagnie Air France. À l’aide du service réclamation Air France, elle mène les actions nécessaires pour vous permettre d’entrer en possession de votre indemnisation dans les plus brefs délais. Il vous suffit de lui communiquer les éléments nécessaires pour lui permettre de vous représenter valablement auprès de la compagnie aérienne.

En effectuant une réclamation Air France, vous pouvez recevoir un remboursement dont la valeur dépend essentiellement de la distance de votre vol Air France. Si la distance de votre vol initial est inférieure à 1500 km, vous pouvez recevoir une indemnité de 250 euros à la fin de procédure. Entre 1500 et 3500 km, le dédommagement correspondant est de 400 euros. Pour les vols dont la distance dépasse les 3500 kilomètres, vous pouvez obtenir jusqu’à 600 euros après une réclamation Air France par mail. Du montant que la compagnie aérienne lui aura versé, l’entreprise de défense déduit un taux de 30 % TTC comme sa commission.

Maintenant que vous savez comment effectuer une réclamation Air France, il vous revient de faire le bon geste pour faire valoir vos droits de passager aérien toutes les fois que c’est nécessaire.