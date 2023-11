Transport aérien : Ethiopian Airlines opère le plus important achat d’avions en Afrique

Ethiopian Airlines fait le plein au salon aéronautique qui se tient cette semaine à Dubaï. La compagnie confirme ce mercredi la commande de 11 avions chez Airbus. Plus tôt dans la semaine, c’était 31 avions commandés chez Boeing.

Auréolée de ses bons résultats financiers la compagnie est aussi selon le fameux classement international Skytrax la meilleure d’Afrique. Même si elle ne plafonne qu’à la 35e place mondiale, alors qu’elle était à la 26e l’an dernier, Ethiopian Airlines demeure tout en haut du top 10 continental. Elle conserve sa première place devant Royal Air Maroc à la 2e et South African Airways à la 3e. Par ordre de comparaison Air Algérie et Tunisair ne figure même pas dans ce top 10 africain.

Cette performance ne s’arrête pas. Au deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï (13 au 17 novembre 2023), la compagnie nationale éthiopienne Ethiopian Airlines a passé une grosse commande.

Le contrat porte sur 11 exemplaires du Dreamliner dans sa version -9 et 20 exemplaires du 737 MAX 8, assortis d’options pour 15 787 et 21 monocouloirs supplémentaires. Ces nouveaux avions permettront à Ethiopian Airlines de moderniser et d’augmenter sa flotte, dans le cadre de sa stratégie Vision 2035.

Quatre ans après l’accident qui avait endeuillé la compagnie éthiopienne et contribué à clouer au sol le 737 MAX, Ethiopian Airlines réaffirme sa confiance dans le monocouloir de Boeing avec cette commande pour 21 exemplaires, qui porte sa commande globale à 50 737 MAX. Boeing va également modifier la cabine pour les 787 Dreamliner en service chez Ethiopian, avec notamment un nouveau système de divertissement en vol et de nouveaux sièges passagers qui seront fournis par la coentreprise de Boeing, Adient Aerospace.

Mais Mesfin Tasew, le PDG d’Ethiopian Airlines, mise de nouveau sur cet appareil, ce modèle serait désormais sûr selon le transporteur : « L’accident du 737-max qui s’est produit il y a quatre ans est un accident vraiment très triste. Nous avons contrôlé et confirmé que le défaut de conception de cet avion avait été entièrement corrigé par Boeing, et nous avons de nouveau confiance en cet avion« , a-t-il déclaré. Boeing a décrit cet accord comme « le plus grand achat d’avions Boeing de l’histoire de l’Afrique« , sans donner de prix de vente.

Selon les prévisions de Boeing pour l’Afrique dans son étude du marché d’ici à 20 ans, le continent aura besoin de 1.025 avions et plus de 70 % des livraisons devraient concerner des monocouloirs.