Transport aérien : la liaison directe reliant Alger à Douala se précise

Le Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, a reçu en audience ce lundi 21 août 2023, dans son cabinet, les Représentants de la compagnie aérienne de la République Algérienne Démocratique et Populaire, « Air Algérie ».

Le 1er août 2023, le chef de l’État camerounais, Paul Biya, a signé un décret ratifiant l’accord du 24 février 2021 relatif aux services de transport aérien entre la République du Cameroun et la République algérienne démocratique populaire. La ratification de cet accord, apprend-on de sources autorisées, ouvre la voie à l’ouverture de liaisons aériennes entre les deux pays, à l’effet de booster le tourisme et les échanges commerciaux.

Dans le cadre de ce projet le ministre des TRansports a reçu en audience les Représentants de la compagnie aérienne de la République Algérienne Démocratique et Populaire, « Air Algérie ». L’objectif de cette séance de travail était d’échanger sur les préparatifs relatifs à l’ouverture d’une liaison aérienne directe reliant Alger et Douala. De ces échanges, il en ressort que les différentes parties prenantes ont apprécié l’excellence des relations qui existent entre le Cameroun et l’Algérie, précisément dans le domaine des transports et de la météorologie.

Des suggestions ont été faites sur l’accompagnement technique, la formation des personnels, la maintenance, la certification et l’amélioration de la qualité des services, plus précisément, dans le traitement des passagers. Le MINT a relevé l’impact qu’aura l’ouverture de cette liaison directe dans la bourse des voyageurs. Ceux-ci verront le prix du voyage et le temps de vol réduits. La séance de travail de ce jour, fait suite à celle du 17 août 2023 à Douala, où les Représentants de « Air Algérie » ont échangé avec les responsables de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), des Aéroports du Cameroun (ADC SA), de la Cameroon Airlines Corporation (CAMAIR-CO) ainsi que d’autres institutions intervenant dans le transport aérien.