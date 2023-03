Transport aérien : voici le meilleur aéroport d’Afrique

Pour la deuxième année consécutive, l’aéroport international SSR de Maurice a été élu, par le Conseil international des aéroports (CIA), meilleur aéroport d’Afrique.

Cette distinction s’est faite dans la catégorie des aéroports accueillant 2 à 5 millions de passagers par an. C’est ce qui ressort d’un classement mondial compilé par le Conseil international des aéroports (ACI) le lundi 6 mars.

« Une récompense qui reconnait et salue les énormes efforts consentis par la direction des équipes d’AML et d’ATOL pour assurer un très haut niveau de services aux passagers », souligne la direction d’Airports of Mauritius Ltd dans un communiqué ce lundi 6 mars.

Le directeur général de l’ACI, Louis Felipe Oliveira a félicité le personnel de l’aéroport pour avoir « su mettre les passagers au centre de toutes les considérations ».

Afin de maintenir le cap, le groupe Airport Holdings Limited (AHL), (détenu par l’Etat mauricien et la Banque de Maurice), par le biais d’AML et d’ATOL, « compte désormais renforcer la coopération avec les autres partenaires des secteurs du voyage et du tourisme mauriciens, afin de favoriser l’innovation et de développer de nouveaux services qui enrichiront davantage l’offre aux passagers. Une stratégie qui vise à consolider le bon positionnement de l’île Maurice aussi bien pour les voyages d’affaires que pour les loisirs« .