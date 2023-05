Transports maritime et aérien : le Cameroun et l’Algérie signent un accord-cadre

Le ministre des Transports, Youcef Cherfa, a signé lundi à Alger avec son homologue camerounais, Jean Ernest Masséna, un accord-cadre de coopération dans le domaine des transports et de la météorologie.

L’Algérie et le Cameroun ont signé, le lundi 15 mai 2023 à Alger, un accord-cadre de coopération dans le domaine des transports et de la métrologie, visant à établir un cadre de coopération entre les deux pays, en particulier dans les segments recherche, échange de connaissances et formation.

Cet accord-cadre vise à « établir un cadre de coopération entre les deux parties dans le domaine des transports et de la météorologie, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur dans les deux pays, ainsi que de la supervision de la coopération entre les institutions des deux parties dans leurs domaines respectifs ».

Parmi les domaines de coopération de cet accord-cadre figurent la mise en place d’un cadre juridique pouvant renforcer les échanges entre les deux pays, notamment dans les domaines des transports aérien et maritime et l’encouragement de l’établissement d’une coopération entre les instituts de recherche et de formation dans le domaine des transports et de la météorologie.

L’accord comprend également la formation des étudiants et l’encadrement des formateurs dans le domaine des transports et de la météorologie et l’’échange d’expériences et d’expertises entre les structures de régulation et de supervision dans les secteurs des transports des deux pays, notamment dans les domaines aérien et maritime.

Cherfa a indiqué que cet accord-cadre intervient deux ans après la signature d’un accord entre les deux pays pour l’ouverture d’une ligne aérienne entre l’Algérie et le Cameroun et pour faire de l’Aéroport international Houari Boumediene d’Alger un hub reliant les aéroports camerounais à ceux de l’Europe.

Jean Ernest Masséna, qui s’est dit « satisfait » de la signature de cet accord-cadre, a noté que la particularité de ce dernier « est d’appuyer la coopération par la météorologie nationale ».