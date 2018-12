Traoré Tié Médandje désigné meilleur journaliste de Côte d’Ivoire

Traoré Tié Médjandje, journaliste au quotidien l’Inter, a remporté dans la nuit de samedi à dimanche à Abidjan, le prix du meilleur journaliste de la Côte d’Ivoire à la 20è nuit de la communication dénommée « Ebony» en présence de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara et de cinq ministres dont Sidi Touré (communication et médias) et Hamed Bakayoko (Défense).Le super Ebony 2018 a également raflé trois autres prix lors de ce concours. Il s’agit du prix spécial de la meilleure enquête, du prix spécial du meilleur reportage et du prix Ebony de la presse écrite et numérique. Le super lauréat repart ainsi avec diverses récompenses dont un véhicule et un terrain viabilisé. Les prix Ebony du meilleur journaliste radio et du meilleur journaliste télé ont été respectivement remportés par Carlos Kouandé de Radio Yopougon et Christelle Menan de la première chaîne de télévision de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( RTI 1).

« Plus que jamais, votre métier doit prendre en compte les évolutions technologiques», a estimé dans un discours la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara exhortant les journalistes ivoiriens « à persévérer dans la recherche de l’excellence ».

Avant elle, Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien de la communication et des médias, a réaffirmé l’engagement du gouvernement ivoirien à accompagner la presse, soulignant que les défis de ce secteur sont nombreux.

« Le développement du numérique est une véritable opportunité pour qui sait le capitaliser. Loin d’être un ennemi, c’est un véritable atout pour les entreprises de presse », a soutenu M. Touré insistant sur la volonté « inaltérée» du président ivoirien Alassane Ouattara à accompagner le secteur de la communication et des médias.

La 20è édition du prix Ebony a été organisée autour du thème, « La presse ivoirienne face aux défis du numérique ». L’an dernier, le super Ebony a été remporté par Pargassoro Koné de la deuxième chaîne de télévision de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( RTI 2).

Institué en 1998, le prix Ebony du nom du célèbre journaliste ivoirien Noël X. Ebony, organisé par l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire ( UNJCI) récompense chaque année, les meilleurs journalistes ivoiriens.

Les lauréats des prix sectoriels

1-Prix spécial Jérôme Diégou Bailly de la meilleure enquête : Traoré Tié Medandje ( L’Inter)

2-Prix spécial Jean-Pierre Ayié de la meilleure interview : Ly Goua Aimé (Radio Yopougon)

3- Prix spécial Joseph Diomandé du meilleur reportage: Traoré Tié Médandje ( L’Inter)

4- Prix Zadi Zaourou de la meilleure production culturelle : Nesmon De Laure (Pôle Afrique)

5- Prix spécial de la lutte contre le travail des enfants : Soro Sita (Radio Côte d’Ivoire)

6- Prix Nady Rayess du meilleur journaliste en économie: Kouadio Paul (La tribune de l’économie)

7- Prix spécial du meilleur journaliste en Agro-Industrie: Joseph Attoungbré ( Le Temps)

8-Prix du meilleur présentateur du journal télévisé: Hamza Diaby ( RTI1)

9- Prix du meilleur journaliste d’agence de presse en ligne: Mariam Coulibaly Sonia ( AIP)

10- Prix spécial pour la promotion des droits de l’homme : Emeline Péhe ( Fraternité Matin)

11- Prix spécial du meilleur journaliste sportif: Carlos Kouandé ( Radio Yopougon)

12- Prix spécial du meilleur journaliste de la lutte contre l’immigration clandestine: Serge Koléa (RTI1)

13- Prix spécial pour la promotion des transports: Bamba Mafoungbé ( LG Infos)