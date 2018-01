Travail des enfants: Samsung dit appliquer une « tolérance zéro »

Le gĂ©ant de l’Ă©lectronique sud-corĂ©en Samsung a affirmĂ© jeudi appliquer une « tolĂ©rance zĂ©ro » vis-Ă -vis du travail des enfants, après une plainte dĂ©posĂ©e par des ONG Ă Paris.

« Samsung respecte scrupuleusement les normes et réglementations locales et internationales en matière de travail et exige la même conformité de ses fournisseurs », a ajouté le conglomérat dans un communiqué.

Le groupe réagissait à la plainte déposée jeudi à Paris par les ONG Sherpa et Peuples solidaires pour « pratiques commerciales trompeuses », reprochant à Samsung « des violations des droits humains » dans ses usines chinoises.

Les deux associations, dont une première plainte contre la filiale française de Samsung à Bobigny (Seine-Saint-Denis) avait été classée sans suite en 2014, affirment apporter de nouveaux éléments démontrant le recours au travail des enfants ainsi que les conditions de travail indignes et dangereuses.

Les Ă©lĂ©ments versĂ©s Ă cette plainte, qui vise Samsung Monde et sa filiale Samsung Electronics France (SEF), s’appuient sur « de nouveaux rapports d’enquĂŞtes très documentĂ©s de l’ONG China Labor Watch qui s’est infiltrĂ©e dans les usines » du groupe, indiquent les associations.

Sherpa et Peuples solidaires accusent Samsung de contredire ses engagements Ă©thiques, alors que le groupe sud-corĂ©en prĂ©sente sur son site son ambition de « devenir l’une des entreprises les plus Ă©thiques au monde ».