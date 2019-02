Trésor public ivoirien: Baobab, une plate-forme de suivi en ligne de dossiers, présentée au Nord

La plateforme Baobab, un outil interactif et de suivi en ligne des dossiers clients du trésor public ivoirien, a été présentée les mercredi 20 et jeudi 21 février 2019 aux populations de Kabadougou et de la Bagoué, dans le Nord de la Côte d’Ivoire, selon une note, transmise à APA, vendredi.Les fonctionnalités de la plateforme « Baobab » ont été notamment expliquées aux autorités administratives, aux opérateurs économiques, aux fournisseurs et autres usagers des services du Trésor de Boundiali (Nlord) et d’Odienné (Nord-Ouest) les mercredi 20 et jeudi 21 février 2019.

Mme Castehlie Legré, chef du service du Centre écoute-clients de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), responsable de la mission sur l’axe-nord du pays, a échangé avec les participants sur les caractéristiques de cet outil numérique du Trésor.

Ce dispositif, a-t-elle indiqué, vise particulièrement à améliorer le taux de satisfaction des clients en leur offrant en toute transparence, un outil interactif de traitement de leurs préoccupations et de suivi en ligne de leurs dossiers.

Outils de satisfaction clients, « Baobab » est aussi un système d’écoute client à travers le traitement des plaintes et réclamations. Il permet le chat en ligne, le suivi des dossiers des clients et la visualisation en ligne des mandats des fournisseurs et des prestataires des services de l’Etat.

Cette plateforme, accessible à partir du lien

https://baobab.tresor.gouv.ci, cadre avec la bonne gouvernance et l’amélioration de l’environnement des affaires. Elle s’affiche comme un outil innovant permet aux usagers de suivre en temps réel le statut de leurs dossiers ou mandats assignés dans les postes comptables et services du trésor.

Via Internet, le client peut à partir de sa tablette ou d’un smartphone, avoir une vue de l’ensemble des services du trésor public à travers la page d’accueil, le formulaire libre de saisie des préoccupations, des réclamations ou de demande d’information.

Le système intègre un formulaire de souscription avec réception par e-mail et sms des paramètres de première connexion du client ainsi qu’un espace personnel fournisseur pour visualiser en un seul endroit le statut de tous ses mandats, quel que soit le poste comptable auquel les mandats sont assignés.

La plateforme héberge par ailleurs un espace de connexion pour chaque client permettant de visualiser les réponses apportées par les services. Son système de notification par e-mail et par sms, créé une véritable interactivité avec les clients (usagers, prestataires ou les fournisseurs).