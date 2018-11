Trésor Public: les avantages de la plateforme numérique « Baobab » présentés à Abidjan

La plateforme d’échanges et de suivi des dossiers en ligne du Trésor et de la Comptabilité Publique dénommée « Baobab » a été présentée, jeudi à Abidjan, aux fournisseurs de l’État et au public.Selon une note transmise à APA, citant le Directeur Général Adjoint, Arthur Ahoussi , qui a fait cette présentation en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, cette plateforme vise à « mettre en place un outil numérique moderne et dynamique pour une meilleure gestion de la relation client » .

« La simplification des procédures d’accès à l’information, la digitalisation des informations, la contribution à l’amélioration de l’environnement des affaires, l’amélioration du taux de satisfaction des usagers clients de l’administration », constituent des avantages de Baobab, à en croire M. Ahoussi .

Le client avec ce nouvel outil a « un accès en temps réel et en tout lieu aux informations du Trésor Public , un suivi en temps réel du traitement des dossiers ou paiements dans les services du Trésor Public , une possibilité d’exprimer, en ligne, ses préoccupations, plaintes et réclamations , un dialogue en ligne en temps réel avec les services du Trésor Public ».

Quant au Trésor public, poursuit de Directeur général adjoint, « Baobab » permet entre autres « d’accroître la capacité d’écoute des usagers/clients par une meilleure connaissance de leurs besoins et attentes, de suivre en temps réel le niveau de satisfaction des usagers/clients pour l’amélioration des indicateurs y afférents, de centraliser et suivre les traitements apportés aux préoccupations, plaintes et réclamations des usagers/clients ».

La plateforme numérique de gestion de la relation avec les usagers dénommée « Baobab», a été lancée le 26 octobre dernier à Abidjan.

Ce système de gestion de la relation-client est un espace interactif de traitement « en temps réel » des préoccupations des usagers et clients de cette institution. Son utilisation est soumise à une souscription gratuite préalable de l’usager au service.