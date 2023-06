Trois Camerounaises lauréates en 2023 du Prix allemand pour l’Afrique

Les trois camerounaises primées en 2023 ont œuvré pour la contribution à la paix et à la protection des droits des femmes et des enfants.

L’information est de stopblablacam. Décerné depuis 1993 par la Fondation allemande pour l’Afrique, ce prix a été attribué à Sally Mboumien, enseignante et féministe. Elle se voit décerner cette récompense en même temps que Esther Omam, directrice exécutive de l’ONG Reach Out et finaliste du prestigieux prix mondial Women Building Peace Award de l’Institut de la paix des États-Unis qui récompense les femmes courageuses de la société civile qui œuvrent pour la paix dans les pays touchés par des conflits violents.

Les deux femmes sont respectivement originaires des régions en crise du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. La troisième lauréate est la juriste et militante Marthe Wandou qui a fondé, en 1998 dans l’Extrême-Nord, l’ONG Action locale pour un développement participatif et autogéré (Aldepa) pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école, notamment les filles. En 2021, elle a reçu le Prix Nobel alternatif pour son engagement depuis plus de 20 ans pour l’égalité des sexes.

Elles recevront officiellement leur prix en Allemagne. La secrétaire générale de la Fondation allemande pour l’Afrique, Sabine Odhiambo, a confié à la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, que ce prix leur a été décerné pour faire mieux connaître la crise anglophone et le conflit causé par Boko Haram au Cameroun.

« L’une des raisons pour laquelle nous mettons un accent particulier sur la situation du Cameroun, c’est parce que beaucoup en Allemagne ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ces conflits ont été beaucoup négligés par l’Allemagne, et je pense que c’est ici l’opportunité pour nous d’apporter notre part de contribution à ces femmes. Il est difficile pour nous de comprendre ce qu’elles traversent… C’est vraiment touchant d’entendre ces histoires inspirantes, de voir comment ces femmes œuvrent encore pour la paix dans leur pays », explique-t-elle.

En rappel, le Prix allemand pour l’Afrique est décerné à des personnalités africaines exceptionnelles, en récompense à leur engagement particulier dans les domaines de la démocratie, de la paix, des droits de l’Homme, du développement durable, de la recherche, de l’art et la culture ou des questions sociales en Afrique. Ce prix a été décerné en 2022 aux scientifiques zimbabwéen Sikhulile Moyo et sud-africain Tulio de Oliveira, les premiers à avoir découvert le variant Omicron de la Covid-19.