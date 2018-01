Trois milliards de la SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale pour l’adduction d’eau au Cameroun

La SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale (SG) a octroyĂ© un prĂŞt de trois milliards de francs CFA au Cameroun pour la rĂ©alisation d’un projet d’adduction d’eau dans la rĂ©gion du Sud-ouest, rapporte ce mardi, le Journal officiel.Le prĂŞt dĂ©coule d’une dĂ©cision du chef de l’Etat camerounais, habilitant le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’AmĂ©nagement du territoire (MINEPAT) Ă traiter avec la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale.

Ainsi, l’enveloppe de trois milliards est destinĂ©e au financement des Ă©tudes de faisabilitĂ© et de conception du projet de rĂ©habilitation et d’extension de capacitĂ© du système de traitement et de distribution d’eau des villes de BuĂ©a, Tiko et Mutengene.

Selon la Cameroon water utilities corporation (CAMWATER) l’entreprise publique chargĂ©e de la construction des infrastructures dans ce se secteur d’activitĂ©, ces trois villes de la rĂ©gion du Sud-ouest font face Ă une insuffisance d’eau potable, du fait notamment de la vĂ©tustĂ© des installations et de l’accroissement dĂ©mographique.

Les travaux de rĂ©habilitation et d’extension du rĂ©seau d’eau potable de ces villes devraient commencer avant la fin de l’annĂ©e en cours.