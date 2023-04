Trois millions de Camerounais touchés par le paludisme en 2022

Ces chiffres sont du ministère de la Santé publique. Le pays de Paul Biya compte parmi les 11 nations les plus atteintes dans le monde.

La 16e Journée internationale de lutte contre le paludisme se célèbre le mardi 25 avril. En prélude à cette journée, le ministère de la Santé publique (Minsanté), a publié son rapport annuel par rapport à cette maladie. « En 2022, 3 327 381 cas de paludisme ont été rapportés par les formations sanitaires du pays, soit 29,6 % de toutes les consultations ». Avec ces cas, « le Cameroun fait partie des 11 pays les plus touchés par le paludisme dans le monde », révèle le Minsanté. Il ajoute néanmoins que « les données hospitalières au Cameroun en relèvent globalement une stagnation des cas confirmés depuis quelques années ».

Le paludisme reste l’une des principales causes de mort au Cameroun. La région de l’Est est celle qui révèle la plus grande incidence de cas. Avec 41 % d’enfants de moins de 5 ans touchés, 51 % de personnes de plus de 5 ans et 7 % de femmes enceintes. Les chiffres du ministère de la Santé publique révèlent également : «qu’entre 2021 et 2022, la mortalité hospitalière due au paludisme a reculé de près de 4 points, passant de 13,5 % à 9,9 % de tous les décès enregistrés. Les régions de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua sont celles ayant enregistré les taux de mortalité les plus élevés ». Au cours de la même année, le ministère de la Santé publique revendique plus de 99 % de cas de paludisme grave traités.

À noter que cette année, la 16e Journée mondiale de lutte contre le paludisme se célèbre sous le thème : « Il est temps d’atteindre zéro palu : investir, innover, implémenter ». Pour accélérer la lutte contre la maladie, le Cameroun continue de mettre en œuvre un train de mesures. L’une d’elles consiste à demander un financement au Grant Cycle 7 du Fonds mondial qui finance déjà la lutte contre la tuberculose, le Vih-Sida et le paludisme au Cameroun.