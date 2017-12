Trois millions de personnes menacÃ©es de famine dans l’ExtrÃªme-Nord du Cameroun

Quelque trois millions de personnes sont actuellement menacĂ©es de famine dans la rĂ©gion camerounaise de l’ExtrĂŞme-Nord, a-t-on appris lors d’une rĂ©union de crise tenue mercredi dans la ville de Maroua, sous la prĂ©sidence des ministres de l’Eau, des PĂŞches et des Industries animales, Basile Atangana Kouna et le Dr TaĂ®ga.Le phĂ©nomène, qui avait dĂ©jĂ fait l’objet d’alertes notamment du Haut-commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR), intervient dans un contexte de grande sĂ©cheresse, dans cette partie sahĂ©lienne du pays.Â

A cela s’ajoute l’afflux des rĂ©fugiĂ©s nigĂ©rians fuyant les exactions de la secte islamiste Boko Haram et des dĂ©placĂ©s internes.

Si rien n’a filtrĂ© du conclave de Maroua, auquel ont en outre pris part des autoritĂ©s civiles, militaires et traditionnelles locales, les mĂŞmes sources Ă©voquent une situation de plus en plus alarmante, face Ă des effets centrifuges que les pouvoirs publics ont de plus en plus de mal Ă contenir.

En octobre dernier, et alors que l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) comptabilisait dĂ©jĂ 237.964 dĂ©placĂ©s internes, ajoutĂ©s Ă plus de 80.000 NigĂ©rians dans le septentrion et plus de 260.000 Centrafricains Ă l’Est, l’Union europĂ©enne et le Japon octroyaient des dons respectifs de 12 milliards et 1,75 milliard FCFA au Programme alimentaire mondial (PAM) en vue de la gestion des urgences sur le sujet.