Trois ministres ivoiriens se prêtent au jeu du mannequin à un défilé de modes

Trois ministres ivoiriens se sont prêtés samedi nuit, au jeu du mannequin, lors d’un défilé de modes, à l’occasion de la 15e édition de Afrik fashion show, tenue à Abidjan.

Invités par le maître de cérémonie, l’animatrice télé Mariam Coulibaly, le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, la cheffe de de la diplomatie Kandia Camara, et le ministre de la Promotion des PME et de l’artisanat, Félix Anoblé, ont défilé sous des slaves d’applaudissements du public.

Peu avant, l’artiste ivoirien Manadja, membre du Groupe Magic System, est apparu sur la scène, vêtu d’un complet pourpre, esquissant des pas tout le long du podium pour exhiber son apparat, somptueux et d’éclat. Il avait à ses côtés l’animatrice télé de Caroline DaSylva.

Les mannequins ayant fait la parade d’ouverture de l’édition 2021 de Afrik fashion show, promue par l’Ivoirienne Isabelle Anoh, étaient habillés par le styliste de renom, Pathé’O, l’un des couturiers de feu Nelson Mandela.

Pathé’O a dit « merci aux ministres qui ont rehaussé cette cérémonie par leur présence », avant de lancer à l’endroit de l’assistance « portez (ce que le continent produit parce que) l’Afrique doit se développer par les Africains ».

La 15e session de cette grande messe de la mode, dédiée à la « créativité et à l’élégance », a eu pour thème « Valorisation du Made in Côte d’Ivoire ». Cette thématique illustre le combat du label Made in Côte d’Ivoire de Mme Isabelle Anoh.

Meeting de la créativité, sur les bords de la lagune Ebrié, Afrik fashion show, a pris le pari de réunir 15 stylistes ivoiriens représentant quatre générations de créateurs, qui ont exposé leur savoir-faire.

L’une des innovations de cette édition, est la vente éphémère qui a débuté dans la matinée de samedi et qui a pris fin après le défilé qui a démontré la résilience des stylistes et des créateurs de modes, également impactés par les effets de la pandémie de Covid-19.

« Les marques ivoiriennes qui exposent nous confortent dans le choix de valoriser le label Made in Côte d’Ivoire », a déclaré Mme Isabelle Anoh, qui a salué les acteurs de l’écosystème, les mannequins, les fabriquants de textiles, ceux de de la coiffure et de la cosmétique.

De Tendance Party à Afrik fashion show, Isabelle Anoh, en dépit des défis du parcours, a toujours su donner une impulsion à son rêve et à sa passion. Cela fait 15 ans que dure cette aventure qui se bonifie au fil des ans.

Elle a annoncé que dès la 16e édition, Afrik fashion show se nommera désormais « Afrik fashion week » et s’étendra sur plusieurs jours avec un Comité scientifique, un Comité organisationnel et une participation plus accrue des acteurs de la mode.

Plus d’un millier de personnes, ferrures de la mode et venus de divers horizons du continent, ont pris part à la 15e édition de Afrik fashion show, qui a dévoilé des marques telles « Missano » by I. Anoh ou encore Diamond couture.