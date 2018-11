Trois morts dans un feu de brousse au nord de la Centrafrique

Trois personnes sont mortes calcinées dans un feu de brousse qui les a surpris mardi au champ d’un village non loin de Birao, une ville du nord de la République centrafricaine (RCA) frontalière avec le Tchad et le Soudan, a appris APA mercredi de sources sécuritaires.La RCA a ainsi entamé la saison sèche de cette année avec le phénomène de feu de brousse qui endeuille souvent les communautés villageoises et cause beaucoup de catastrophes, notamment la destruction des forêts et habitations ainsi que des dégâts écologiques énormes.

Ces feux de brousse sont causés par des personnes qui, pour chasser les gibiers, mettent du feu afin de pousser ces animaux à sortir en masse avant de les abattre.

Face aux débordements créés, ces chasseurs n’arrivent pas ainsi à éteindre ou contenir le feu qui se propage rapidement sur les herbes sèches.