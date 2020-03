Trois nouveaux cas de coronavirus détectés en Côte d’Ivoire

Les autorités ivoiriennes ont annoncé, samedi, la détection de trois nouveaux cas de coronavirus (Covid-19), portant à quatre le nombre total de personnes contaminées dans le pays.Dans un communiqué, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique Dr Eugène Aka Aouélé a annoncé que les trois personnes testées positives du coronavirus sont de nationalité ivoirienne. Deux patients sont de sexe masculin, âgés de 33 et 49 ans, ayant séjourné en Italie et en France, tandis que le troisième cas positif est une dame de 56 ans, agent de santé dans une école.

Contrairement aux deux autres, cette dame qui n’a jamais voyagé hors de la Côte d’Ivoire depuis le début de la pandémie, a été «probablement contaminée, lors des soins, par un contact infecté non dépisté ayant importé la maladie de retour des vacances scolaire en février 2020 », a expliqué le ministre de la santé et de l’hygiène publique, invitant la population au «calme».

Les personnes atteintes du coronavirus présentent en règle générale des symptômes essentiellement de fièvre, de rhume et de toux. Elles sont prises en charge par le service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Treichville, dans le sud d’Abidjan.

Le mercredi 11 mars 2020, la Côte d’Ivoire a enregistré son premier cas de Coronavirus. Il s’agit d’un Ivoirien de 45 ans qui a séjourné du 26 février au 6 mars en Italie.

Cette pandémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. A ce jour, cette maladie qui s’est répandue dans plusieurs pays du monde, a fait plus de 4600 morts et contaminé plus de 150 000 personnes.