Trois nouvelles compagnies aÃ©riennes pour desservir l’aÃ©roport de Douala

Trois nouvelles compagnies de transport aĂ©rien desserviront l’aĂ©roport international de Douala dès le mois de mai prochain, a appris APA, samedi, auprès de l’AutoritĂ© aĂ©ronautique du Cameroun (AAA) et des AĂ©roports du Cameroun (ADC).Il s’agit de Congo Airways, South Africa Link et Afrique Jet, une compagnie gabonaise, qui rejoindront les autres compagnies portant Ă une vingtaine le nombre de sociĂ©tĂ©s qui desservent cette place aĂ©roportuaire.

Ces annonces confirment la place aĂ©roportuaire de Douala comme « le principal hub de l’Afrique centrale », se fĂ©licite-t-on au ministère des Transports (MINT).

D’après des sources concordantes, l’arrivĂ©e des nouvelles compagnies vient confirmer son rĂ´le de « plaque tournante du transport aĂ©rien dans la sous-rĂ©gion », d’autant que cela arrive au lendemain de « la folle rumeur » faisant Ă©tat de sa fermeture après un audit de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui a dans la foulĂ©e, dĂ©menti cette « allĂ©gation mensongère ».

Une mission des experts de l’OACI audite jusqu’Ă vendredi prochain, les aĂ©roports de Douala et de YaoundĂ© pour vĂ©rifier les mesures de sĂ»retĂ©, alors que les activitĂ©s se poursuivent normalement.

L’aĂ©roport international de Douala est classĂ© premier aĂ©roport camerounais en nombre de passagers puisque sur plus de 1 000 000 de passagers enregistrĂ©s par an dans le pays, plus de 800 000 passagers passent par Douala.