Troisième trimestre 2023 : UBA enregistre une croissance de 115 % de ses bénéfices bruts

United Bank for Africa (UBA) Plc, a une nouvelle fois annoncé une embellie dans ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, enregistrant une croissance impressionnante.

Reproduisant la performance remarquable réalisée au cours des deux premiers trimestres de l’exercice en cours, le bénéfice brut de la banque a augmenté de 115,2 pour cent à 1,98 milliard de dollars, contre 1,4 milliard de dollars enregistré l’année dernière. L’année dernière, tandis que le bénéfice d’exploitation a augmenté de 146 %, passant de 951,87 millions de dollars en septembre 2022 à 1,54 milliard de dollars au cours de l’exercice sous revue.

Le rapport financier de la banque déposé auprès de la Nigerian Exchange Limited a montré une augmentation impressionnante de 262 % du bénéfice avant impôts (PBT) pour clôturer à 757,84 millions de dollars, contre 318,36 millions de dollars enregistrés à la fin du troisième trimestre de 2022.

Tandis que le bénéfice après impôts a également augmenté de façon impressionnante de 287,2 %, passant de 266,64 millions de dollars enregistrés un an plus tôt à 678,13 millions de dollars, dépassant largement son rendement annualisé des capitaux propres moyen pour le troisième trimestre 2023, de 131 % à 44,37 %.

Les fonds propres des actionnaires d’UBA sont restés très solides à 2,29 milliards de dollars, contre 1,19 milliard de dollars en décembre 2022, reflétant une fois de plus une forte génération de capital interne et une forte capacité de croissance.

Commentant le résultat, le directeur général du Groupe UBA, Oliver Alawuba, a noté que le Groupe a une fois de plus démontré une amélioration soutenue et remarquable des indicateurs de performance clés au cours de la période, reflétant son engagement à apporter de la valeur aux actionnaires et aux diverses parties prenantes.

« Cette amélioration significative est attribuée à l’impact de l’harmonisation des taux de change, à une gestion efficace du bilan et à nos stratégies axées sur les services ». « Nos opérations bancaires en dehors du Nigeria ont continué à saisir les opportunités commerciales plus larges inhérentes à l’Afrique subsaharienne et au-delà », a-t-il ajouté.