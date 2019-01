Tropicale Amissa Bongo : l’Erythréen Hailu Biniam vainqueur de la 3-ème étape

L’Erythréen, Hailu Biniam a remporté, mercredi, la 3ème étape du tour international cycliste « La Tropicale Amissa Bongo » parcourue entre Léconi et Franceville, soit une distance de 98 km.Hailu Biniam a réalisé un temps de 2h 36’9 » et une bonification de 10 points. Il est suivi de l’algérien, Youcef Reguigui, alors que le leader de la course depuis la première étape, Niccolo Bonifazio a terminé troisième lors de l’étape Leconi-Franceville.

Lors de cette étape, les cyclistes africains ont réalisé des bons scores au classement général de la course, à l’image de l’Erythréen Tesfom Sirak qui, pour la troisième fois consécutive, conserve le maillot du meilleur africain.

Pour sa part, le Camerounais, Clovis Kamezong Abessolo dont c’est la 9ème participation au tour du Gabon a mené la course jusqu’à 30 km de l’arrivée avant d’être rattrapé. Cette performance lui a valu d’arborer le maillot de la combativité.

Au classement général, les cyclistes professionnels demeurent en tête, mais l’on note la percée de l’Erytréen Tesfom Sirak qui occupe la seconde place.

Jeudi, la 4ème étape se déroulera entre Mitzic-Oyem dans la partie nord du Gabon où il est prévu également trois étapes avec une incursion en Guinée Equatoriale en passant par le Cameroun.