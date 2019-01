Tropicale Amissa Bongo : l’Italien Niccolo Bonifazio remporte sa 3ème victoire

Niccolo Bonifazio de l’équipe de « Direct Energie » a remporté vendredi, sa troisième victoire d’étape en cinq jours de compétition à la Tropicale Amissa Bongo, en s’imposant au sprint final dans la ville de Mongomo devant l’allemand André Greipel et l’autre italien, Matteo Pelucchi.Avec cette victoire, Niccolo Bonifazio qui est leader de la course au classement général se dirige inexorablement vers la victoire de la 14ème édition de la compétition dont la 7ème et dernière étape est prévu dimanche à Libreville, la capitale gabonaise.

C’est la première fois que la Tropicale Amissa Bongo s’est rendue en Guinée Equatoriale depuis son lancement en 2006.

La 5ème étape s’est courue entre la ville de Bitam (Gabon) et Mongomo (Guinée Equatoriale) en passant la petite ville frontière camerounaise de Kye Ossi, soit une distance de 126 km.

Ce samedi la 6ème et avant dernière étape déroulera entre Bitam et Oyem toujours dans le nord du Gabon.