Troubles en Iran : le Parlement se réunit à huis clos

Le Parlement iranien s’est rĂ©uni dimanche Ă huis clos pour une session spĂ©cialement consacrĂ©e aux rĂ©cents troubles survenus en Iran, alors que de nouvelles manifestations de soutien aux autoritĂ©s Ă©taient organisĂ©es dans plusieurs villes.

Les dĂ©putĂ©s ont auditionnĂ© notamment le ministre de l’IntĂ©rieur, Abdolreza Rahmani Fazli, celui des Renseignements, Mahmoud Alavi, et le secrĂ©taire du Conseil suprĂŞme de la sĂ©curitĂ© nationale (CSSN), Ali Shamkhani, Ă propos des manifestations Ă©maillĂ©es de violences qui ont eu lieu fin dĂ©cembre dans plusieurs villes du pays pour protester contre le coĂ»t de la vie et le pouvoir, a indiquĂ© le site officiel du Majles (AssemblĂ©e nationale).

Ces manifestations et leur répression ont fait au total 21 morts, essentiellement des manifestants, selon les autorités, et plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées, dont 450 à Téhéran.

« Les responsables en charge de la sécurité ont affirmé que la plupart des personnes arrêtées ont été libérées », a déclaré Gholamreza Heydari, un député réformateur de Téhéran, cité par le site officiel du Parlement. En revanche, selon le porte-parole de la police, « les principaux responsables des troubles sont entre les mains de la justice et emprisonnés ».

CitĂ© par le mĂŞme site, un autre dĂ©putĂ©, Mohammad Reza Kachouie a indiquĂ© que « la plupart des gens arrĂŞtĂ©s n’ont pas de diplĂ´mes universitaires et sont des journaliers ».

« La rĂ©union du Parlement a principalement portĂ© sur les conditions de vie des gens, la situation Ă©conomique et le chĂ´mage », a dĂ©clarĂ© cet Ă©lu conservateur. Selon lui, « l’ennemi essaie de s’infiltrer dans le pays et les questions Ă©conomiques ont jouĂ© un rĂ´le importants dans les protestations ».

Pour le dĂ©putĂ© rĂ©formateur Bahram Parsaie, la situation actuelle est le rĂ©sultat de « dĂ©cennies de mauvais choix ». « J’espère que nous allons regarder la rĂ©alitĂ© en face et tirer les leçons de nos erreurs », a-t-il dit, alors que les dĂ©putĂ©s dĂ©battent du projet de loi de finances pour l’annĂ©e iranienne 1397, qui commencera le 21 mars.

La question des restrictions imposées à Telegram, réseau social le plus populaire en Iran, pendant les troubles a également été abordée.

– Filtrage –

« Il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de prendre les mesures nĂ©cessaires pour la levĂ©e du filtrage de Telegram, mais cela dĂ©pend des engagements des responsables de cette messagerie, car les actions des ennemis de la RĂ©publique islamique ont Ă©tĂ© menĂ©es Ă travers Telegram », a dĂ©clarĂ© Behrouz Nemati le porte-parole de la prĂ©sidence du Parlement Ă l’issue de la rĂ©union.

Le blocage du rĂ©seau de partage de photos Instagram a Ă©tĂ© levĂ© samedi, mais Telegram, qui compterait plus de 25 millions d’utilisateurs quotidiens, continue de faire l’objet de restrictions: l’accès au rĂ©seau reste impossible Ă partir d’un tĂ©lĂ©phone portable, sauf si l’on utilise un rĂ©seau privĂ© virtuel (VPN).

Les autoritĂ©s demandent Ă Telegram de bloquer certains canaux crĂ©Ă©s par des opposants iraniens Ă l’Ă©tranger qui appellent ouvertement la population Ă renverser le pouvoir.

Les Gardiens de la rĂ©volution, l’armĂ©e d’Ă©lite de la RĂ©publique islamique, ont annoncĂ© mercredi la fin de la « sĂ©dition » ayant dĂ©butĂ© le 28 dĂ©cembre, et des manifestations de soutien aux autoritĂ©s sont organisĂ©es tous les jours dans de nombreuses villes. Dimanche, la tĂ©lĂ©vision d’État a diffusĂ© des images de rassemblements Ă Rasht et Gazvin (nord), Shahr-e Kord (sud) et Yazd (centre).

Ces rassemblements sont une « rĂ©ponse de la population aux fauteurs de troubles et Ă ceux qui les soutiennent », affirme la tĂ©lĂ©vision, alors que les autoritĂ©s accusent Washington, IsraĂ«l et l’Arabie saoudite d’avoir Ă©tĂ© Ă l’origine des troubles avec la complicitĂ© de groupes « contre-rĂ©volutionnaires ».