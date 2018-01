Troubles en Tunisie: le président Essebsi critique la presse étrangère

Le prĂ©sident tunisien BĂ©ji CaĂŻd Essebsi a accusĂ© samedi la presse Ă©trangère d’avoir « amplifié » les faits et portĂ© atteinte Ă l’image de la Tunisie lors de sa couverture des rĂ©cents troubles sociaux dans le pays.

« Il y a eu de l’exagĂ©ration dans la presse Ă©trangère » et « des choses ont Ă©tĂ© amplifiĂ©es » a-t-il dĂ©clarĂ© Ă l’ouverture d’une rĂ©union avec les partis au pouvoir, le syndicat UGTT et le patronat pour discuter des moyens de sortir de la crise après des troubles alimentĂ©s par des mesures d’austĂ©ritĂ©.

« Le monde entier nous a nui », a ajouté le président tunisien qualifiant en revanche la couverture de la presse tunisienne d' »équilibrée » et « juste ».

M. CaĂŻd Essebsi a Ă©galement accusĂ© des « sensibilitĂ©s » tunisiennes d’utiliser la presse Ă©trangère « en croyant qu’elle est un Ă©lĂ©ment influent ».

« Il y a vraiment de l’amplification et de la propagande », a-t-il fustigĂ©.

Les critiques du prĂ©sident interviennent au moment oĂą la Tunisie enregistre une grogne sociale qui a dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en Ă©meutes de lundi Ă jeudi dans certaines villes après la mort d’un homme durant une manifestation Ă Tebourba Ă l’ouest de Tunis.

Vendredi, l’organisation de dĂ©fense de la libertĂ© de la presse Reporters sans frontières a condamnĂ© des pressions sur les journalistes après l’interpellation d’un correspondant français et d’un reporter tunisien qui couvraient les rassemblements.

Jeudi, des membres de la Garde Nationale se sont rendus au domicile de Mathieu Galtier, correspondant entre autres du quotidien français LibĂ©ration, et l’ont emmenĂ© au poste afin de le questionner, a indiquĂ© samedi le North Africa Correspondents Club (NAFCC), association de la presse Ă©trangère en Tunisie et en Afrique du Nord.

La veille, le journaliste se trouvait Ă Tebourba pour couvrir la contestation et les policiers « lui ont clairement demandĂ© de divulguer les identitĂ©s et contacts des sources rencontrĂ©es sur place », a dĂ©plorĂ© l’organisme de dĂ©fense des journalistes, soulignant que cela Ă©tait « contraire aux fondamentaux de la libertĂ© de la presse ».

Le mois de janvier qui marque l’anniversaire de la chute de la dictature en 2011 Ă la suite d’un mouvement rĂ©clamant davantage de justice sociale et la fin de la corruption est traditionnellement une pĂ©riode de mobilisation sociale en Tunisie.

Le contexte est particulièrement tendu cette annĂ©e en raison d’une augmentation des taxes qui ont entraĂ®nĂ© des hausses de prix très critiquĂ©es dans un contexte Ă©conomique morose.

AdoptĂ© Ă la fin de l’annĂ©e dernière, le budget 2018 augmente notamment la TVA, les impĂ´ts sur la tĂ©lĂ©phonie ou l’immobilier et certains droits d’importation, et instaure une contribution sociale de solidaritĂ© sur les bĂ©nĂ©fices et les salaires pour renflouer les caisses sociales.