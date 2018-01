Trump annule une visite à Londres, nouveau camouflet à la « relation spéciale »

Le prĂ©sident Donald Trump a annulĂ© sa visite destinĂ©e Ă inaugurer la nouvelle ambassade des Etats-Unis Ă Londres, oĂą il risquait d’ĂŞtre accueilli par des manifestations hostiles, bousculant une nouvelle fois la « relation spĂ©ciale » avec le Royaume-Uni.

« La raison pour laquelle j’annule mon voyage Ă Londres est que je ne suis pas un grand fan de l’administration Obama, qui a vendu l’ambassade la mieux situĂ©e et la plus agrĂ©able Ă Londres pour des +cacahuètes+, afin d’en construire une autre bien plus Ă©loignĂ©e pour 1,2 milliard de dollars », a Ă©crit M. Trump dans un tweet nocturne.

Les Etats-Unis avaient en fait annoncé leur intention de déménager leur ambassade, du quartier chic et central de Mayfair sur un nouveau site dans le sud-ouest de Londres, en octobre 2008 lorsque George W. Bush était à la Maison Blanche et non sous Barack Obama.

Dans une tribune publiĂ©e dans le quotidien Evening Standard, l’ambassadeur amĂ©ricain au Royaume-Uni Woody Johnson a estimĂ© que l’ancienne localisation Ă©tait « parfaite », tout en concĂ©dant qu’elle Ă©tait trop vulnĂ©rable Ă la suite des attentats du 11 septembre 2001 outre-Atlantique.

« Notre nouvelle ambassade ne reflète pas seulement l’histoire particulière qui nous lie au Royaume-Uni mais l’avenir spĂ©cial qui nous attend alors que nous faisons progresser la prospĂ©ritĂ© et la sĂ©curitĂ© de nos deux nations », a-t-il ajoutĂ©.

Les mĂ©dias britanniques spĂ©culaient depuis des semaines sur la date d’une visite de M. Trump pour inaugurer le bâtiment flambant neuf en forme de cube conçu par le cabinet d’architectes amĂ©ricain KieranTimberlake. Il ouvrira au public le 16 janvier avant une inauguration officielle fin fĂ©vrier.

Mais la venue de Donald Trump était susceptible de provoquer une série de manifestations dans la capitale britannique, dans un contexte de tensions entre les deux alliés historiques.

« Il semble que le prĂ©sident Trump ait compris le message envoyĂ© par de nombreux Londoniens qui aiment et admirent l’AmĂ©rique et les AmĂ©ricains mais trouvent que ses politiques et ses actions sont Ă l’opposĂ© total des valeurs d’inclusion, de diversitĂ© et de tolĂ©rance de notre ville », a commentĂ© le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, dans un communiquĂ©.

– ‘Relation cruciale’ –

« Sa visite le mois prochain aurait sans aucun doute suscitĂ© des manifestations pacifiques de masse », a ajoutĂ© l’Ă©dile. Ce dernier s’Ă©tait Ă©charpĂ© sur Twitter avec le prĂ©sident amĂ©ricain, qui l’a accusĂ© de prendre le terrorisme Ă la lĂ©gère.

« Beaucoup d’entre nous, Londoniens, sommes ravis que Trump n’amène pas ses opinions racistes et misogynes nĂ©fastes ici », a renchĂ©ri sur Twitter un dĂ©putĂ© travailliste, Steve Reed.

Le ministre britannique des Affaires Ă©trangères Boris Johnson a balayĂ© ces critiques, accusant Sadiq Khan et Jeremy Corbyn, le leader de l’opposition travailliste, de « mettre en pĂ©ril la relation cruciale » entre Londres et Washington.

« Nous ne permettrons pas que les relations entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni soient mises en danger par un freluquet pĂ©dant Ă l’HĂ´tel de Ville », a taclĂ© M. Johnson, maire de Londres avant Sadiq Khan.

Un porte-parole de Downing Street a dĂ©clarĂ© qu’aucune date n’avait Ă©tĂ© fixĂ©e pour l’inauguration, et que par ailleurs un projet de visite d’Etat du prĂ©sident amĂ©ricain au Royaume-Uni Ă©tait toujours d’actualitĂ©.

Une visite d’Etat, qui implique de nombreux honneurs, dont celui d’ĂŞtre reçu par la reine Elizabeth II Ă Buckingham Palace, avait Ă©tĂ© proposĂ©e dans la foulĂ©e d’un voyage de Theresa May aux Etats-Unis en janvier 2017, peu après l’entrĂ©e en fonction de M. Trump. Mais cette annonce avait aussitĂ´t Ă©tĂ© critiquĂ©e et jugĂ©e prĂ©maturĂ©e, et près de 1,9 million de personnes ont signĂ© une pĂ©tition rĂ©clamant qu’elle soit rĂ©trogradĂ©e en simple visite.

La relation « spĂ©ciale » entre Washington et Londres a Ă©tĂ© ternie par plusieurs Ă©pisodes de tension, le dernier en date en novembre, lorsque M. Trump avait retweetĂ© des vidĂ©os anti-musulmans mises en ligne par la vice-prĂ©sidente d’un groupe d’extrĂŞme droite.

Vendredi, Downing Street a assuré que « les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont des partenaires forts ».

RĂ©agissant opportunĂ©ment Ă l’annonce de M. Trump, le musĂ©e Madame Tussauds a transportĂ© une rĂ©plique en cire du prĂ©sident amĂ©ricain devant la nouvelle ambassade, qui a reçu un accueil amical de la part de passants posant pour des photos Ă ses cĂ´tĂ©s.