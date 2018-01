Trump annule une visite à Londres, où il risquait un mauvais accueil

Donald Trump a annoncĂ© vendredi qu’il annulait sa visite destinĂ©e Ă inaugurer la nouvelle ambassade des Etats-Unis, oĂą il risquait d’ĂŞtre accueilli par des manifestations hostiles.

« La raison pour laquelle j’annule mon voyage Ă Londres est que je ne suis pas un grand fan de l’administration Obama qui a vendu l’ambassade la mieux situĂ©e et la plus agrĂ©able Ă Londres pour des +cacahuètes+, afin d’en construire une autre bien plus Ă©loignĂ©e pour 1,2 milliard de dollars », a Ă©crit M. Trump dans un tweet nocturne.

Les Etats-Unis avaient en fait annoncé leur intention de déménager leur ambassade, du quartier chic et central de Mayfair sur un nouveau site dans le sud-ouest de Londres, en octobre 2008 lorsque George W. Bush était à la Maison Blanche et non sous la présidence Obama.

Les mĂ©dias britanniques spĂ©culaient depuis des semaines sur la date d’une visite de M. Trump pour inaugurer conçu par le cabinet d’architectes amĂ©ricain KieranTimberlake et situĂ© au bord de la Tamise. Il ouvrira au public le 16 janvier mais son inauguration officielle n’Ă©tait pas prĂ©vu avant fin fĂ©vrier.

Le mois dernier, l’ambassadeur Woody Johnson s’Ă©tait dit impatient d’accueillir son prĂ©sident. Selon lui, la nouvelle ambassade est « un signal lancĂ© au monde que la relation spĂ©ciale que nous avons (entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis) est plus forte et va grandir et se renforcer ».

Mais la venue de Donald Trump était susceptible de provoquer une série de manifestations dans la capitale britannique, dans un contexte de tensions entre les deux alliés historiques.

« Il semble que le prĂ©sident Trump ait compris le message envoyĂ© par de nombreux Londoniens qui aiment et admirent l’AmĂ©rique et les AmĂ©ricains mais trouvent que ses politiques et ses actions sont Ă l’opposĂ© total des valeurs d’inclusion, de diversitĂ© et de tolĂ©rance de notre ville », a commentĂ© le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, dans un communiquĂ©.

– Relations ternies –

« Sa visite le mois prochain aurait sans aucun doute suscitĂ© des manifestations pacifiques de masse », a ajoutĂ© l’Ă©dile, qui s’Ă©tait Ă©charpĂ© avec le prĂ©sident amĂ©ricain sur Twitter, ce dernier l’accusant de prendre le terrorisme Ă la lĂ©gère.

« Beaucoup d’entre nous, Londoniens, sommes ravis que Trump n’amène pas ses opinions racistes et misogynes nĂ©fastes ici en inaugurant la nouvelle ambassade amĂ©ricaine », a renchĂ©ri sur Twitter un dĂ©putĂ© travailliste, Steve Reed.

InterrogĂ©e par l’AFP, une source gouvernementale a indiquĂ© qu’aucune date n’avait Ă©tĂ© fixĂ©e pour cette inauguration, et que le projet de visite d’Etat du prĂ©sident amĂ©ricain Ă©tait toujours d’actualitĂ©.

Une visite d’Etat, qui implique de nombreux honneurs, dont celui d’ĂŞtre reçu par la reine Elizabeth II Ă Buckingham Palace, avait Ă©tĂ© proposĂ©e dans la foulĂ©e d’un voyage de Theresa May aux Etats-Unis, il y a un an peu après l’entrĂ©e en fonction de M. Trump. Mais cette annonce avait aussitĂ´t Ă©tĂ© critiquĂ©e et jugĂ©e prĂ©maturĂ©e et près de 1,9 million de personnes ont signĂ© une pĂ©tition rĂ©clamant de la rĂ©trograder en simple visite officielle.

Selon le tabloĂŻd Daily Mail, qui consacrait sa Une Ă la visite annulĂ©e, Donald Trump devait rencontrer Theresa May au 10 Downing street le 26 ou 27 fĂ©vrier mais ne devait pas rencontrer la reine « ce qui pourrait l’avoir dĂ©couragé » de venir.

La relation « spĂ©ciale » entre Washington et Londres a Ă©tĂ© ternie par plusieurs Ă©pisodes de tension, le dernier en date en novembre, lorsque M. Trump avait retweetĂ© des vidĂ©os anti-musulmans mises en ligne par la vice-prĂ©sidente du groupe d’extrĂŞme-droite Britain First.

Theresa May avait déclaré que Donald Trump avait eu « tort » de retweeter ces vidéos, et le président américain avait répliqué en conseillant à la Première ministre britannique de se concentrer sur le « terrorisme radical destructeur » dans son pays.

L’ancien chef du parti europhobe et anti-immigrĂ©s Ukip, Nigel Farage, fervent admirateur de Trump, a jugĂ© l’annulation de la visite « dĂ©cevante », commentant sur la BBC: « Il s’est rendu dans des pays tout autour du monde mais pas dans le pays dont il est le plus proche ».