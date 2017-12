Trump cÃ©lÃ¨bre sur Twitter la fin de sa premiÃ¨re annÃ©e Ã  la Maison Blanche

Donald Trump a marquĂ© dimanche le dernier jour de l’annĂ©e 2017, qui l’a vu entrer Ă la Maison Blanche, par une nouvelle salve de tweets cĂ©lĂ©brant son dĂ©but de mandat et plaçant les jalons pour les Ă©lections lĂ©gislatives de 2018.

S’adressant une fois encore aux AmĂ©ricains sur sa plateforme prĂ©fĂ©rĂ©e, Twitter, le prĂ©sident Trump a retweetĂ© un article saluant l’annĂ©e record enregistrĂ©e Ă Wall Street en l’accompagnant d’une pique Ă l’adresse des dĂ©mocrates et de son ancienne rivale Ă la prĂ©sidentielle du 8 novembre 2016, Hillary Clinton.

« Si les Dems (Hillary la crapule) avaient Ă©tĂ© Ă©lus, vos actions auraient perdu 50% par rapport Ă leur valeur le jour de l’Ă©lection. Maintenant elles ont un bel avenir – et ça ne fait que commencer! », a Ă©crit Donald Trump depuis sa rĂ©sidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Puis il s’est tournĂ© vers les Ă©lections lĂ©gislatives de novembre 2018, lors desquelles les RĂ©publicains devront dĂ©fendre leur majoritĂ© au Congrès. « Pourquoi des Ă©lecteurs intelligents voudraient-ils envoyer des DĂ©mocrates au Congrès lors de l’Ă©lection de 2018 alors que leurs politiques vont complètement tuer la grande richesse crĂ©Ă©e depuis l’Ă©lection ? »

Donald Trump a ensuite Ă©largi, au-delĂ de l’Ă©conomie, la liste de ce qu’il considère comme des promesses de campagne tenues et des accomplissements, Ă©voquant tour Ă tour la lutte contre le groupe Etat islamique (EI), les rĂ©formes au ministère chargĂ© des anciens combattants (VA), la dĂ©fense du droit des porter des armes (en se basant sur le deuxième amendement de la constitution des Etats-Unis), les nominations de magistrats rĂ©publicains ainsi que sa promesse de renforcer la frontière avec le Mexique.

« Les gens s’en sortent beaucoup mieux maintenant, sans parler de l’EI, VA, les juges, une frontière sĂ»re, le 2e A, les baisses d’impĂ´ts & plus? », s’est rĂ©joui le prĂ©sident amĂ©ricain.

Peu après, M. Trump a Ă©voquĂ© le passage au Nouvel An. « Au moment oĂą notre pays devient rapidement plus fort et plus intelligent, je veux souhaiter Ă tous mes amis, partisans, ennemis, Ă ceux qui me dĂ©testent, et mĂŞme aux très partisans Fake News Media, une belle nouvelle annĂ©e », a-t-il Ă©crit. « 2018 sera une grande annĂ©e pour l’AmĂ©rique! »

M. Trump appelle « Fake News Media » (mĂ©dia des fausses informations) les grands mĂ©dias amĂ©ricains qu’il accuse de traiter sa prĂ©sidence de manière systĂ©matiquement nĂ©gative.

CĂ©lèbre pour ses tweets au ton direct, parfois Ă l’emporte-pièce, qui ont rythmĂ© une campagne Ă©lectorale sans prĂ©cĂ©dent aux Etats-Unis puis un dĂ©but de mandat houleux, Donald Trump avait dĂ©fendu samedi soir son usage intensif des rĂ©seaux sociaux en attaquant les grands mĂ©dias, l’une de ses cibles prĂ©fĂ©rĂ©es, qu’il accuse de donner de « fausses informations » (« fake news »).

« J’utilise les rĂ©seaux sociaux pas parce que j’aime ça, mais parce que c’est la seule façon de combattre une +presse+ TRES malhonnĂŞte et injuste, qu’on qualifie maintenant souvent de mĂ©dias des fausses informations. Des +sources+ bidons et inexistantes sont utilisĂ©es plus que jamais. Beaucoup d’histoires et d’articles sont de la pure fiction! » avait-il affirmĂ©.