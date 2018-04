Trump consulte, promet une dÃ©cision rapide sur la Syrie

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump multipliait jeudi les consultations pour organiser la riposte sur le dossier syrien et prendre une dĂ©cision sur de possibles frappes aĂ©riennes après l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e dans l’enclave rebelle de Douma.

Tout en restant Ă©vasif sur le calendrier, son homologue français Emmanuel Macron a assurĂ© de son cĂ´tĂ© avoir « la preuve » de l’implication du rĂ©gime de Bachar el-Assad dans cette attaque meurtrière qui a suscitĂ© une vague d’indignation Ă travers le monde.

« Nous examinons la situation de très près. Nous devons prendre des dĂ©cisions, elles seront prises sous peu », a dĂ©clarĂ© M. Trump depuis la Maison Blanche tandis que le chef du Pentagone, Jim Mattis, dĂ©nonçait le recours « tout simplement inexcusable » aux armes chimiques.

Un an après la première opération militaire américaine contre le régime syrien, en réponse déjà , à une attaque chimique présumée, les Occidentaux menacent de frapper le régime de Damas, qui dément toute responsabilité.

La perspective d’une action militaire des Etats-Unis, soutenus par la France et probablement le Royaume-Uni, s’inscrit dans un contexte de vives tensions avec la Russie. Les relations ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© passablement dĂ©gradĂ©es par l’affaire de l’ex-espion SergueĂŻ Skripal empoisonnĂ© en Angleterre.

La Russie, l’un des plus fidèles soutiens du rĂ©gime de Bachar al-Assad, a appelĂ© les Occidentaux Ă « rĂ©flĂ©chir sĂ©rieusement » aux consĂ©quences de leurs actes tout en assurant ne pas vouloir d' »escalade ».

« Personne n’a donnĂ© le droit aux dirigeants occidentaux de s’attribuer le rĂ´le de gendarmes du monde, Ă la fois d’enquĂŞteur, de procureur, de juge et de bourreau », a lancĂ© la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

– RĂ©union d’urgence Ă Londres –

Au moment oĂą les discussions entre alliĂ©s s’intensifient, la Première ministre britannique Theresa May a convoquĂ© pour jeudi une rĂ©union d’urgence de son gouvernement.

La chancelière allemande Angela Merkel a jugĂ© « Ă©vident » que le rĂ©gime syrien disposait encore d’un arsenal chimique, tout en soulignant que Berlin ne participerait pas Ă des actions militaires contre Damas.

« Nous aurons des dĂ©cisions Ă prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace », a dĂ©clarĂ© M. Macron, qui a indiquĂ© ĂŞtre en contact quotidien avec le locataire de la Maison Blanche.

Restant ferme dans ses accusations, il a assurĂ© avoir « la preuve » que des armes chimiques ont Ă©tĂ© utilisĂ©es, « au moins du chlore ». Il faut « enlever les moyens d’intervention chimiques au rĂ©gime », a-t-il martelĂ©.

L’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC), qui doit se rĂ©unir lundi, a annoncĂ© que ses experts Ă©taient en route pour la Syrie et commenceraient leur travail samedi.

Le Kremlin a pour sa part assurĂ© que la ligne spĂ©ciale entre militaires russes et amĂ©ricains au sujet de leurs opĂ©rations en Syrie, destinĂ©e Ă Ă©viter les incidents, Ă©tait encore « dans un Ă©tat actif et utilisĂ©e des deux cĂ´tĂ©s ».

« Toute action ne contribuera qu’Ă dĂ©stabiliser davantage la rĂ©gion », a averti de son cĂ´tĂ© le prĂ©sident syrien Bachar al-Assad.

– 40 morts, plus de 500 blessĂ©s –

Après un triple vote mardi Ă l’ONU sans aucun rĂ©sultat, son secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, Antonio Guterres, a exhortĂ© mercredi les cinq membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© « Ă Ă©viter une situation hors contrĂ´le » en Syrie, rĂ©affirmant sa « grande inquiĂ©tude face Ă l’impasse actuelle ».

La Suède a mis jeudi sur la table du Conseil de sĂ©curitĂ© un projet de rĂ©solution portant sur l’envoi d’une mission de l’ONU en Syrie pour en retirer les armes chimiques « une bonne fois pour toutes », selon le texte obtenu par l’AFP.

Cette proposition est survenue avant la tenue d’une rĂ©union Ă huis clos du Conseil de sĂ©curitĂ© consacrĂ©e Ă une Ă©ventuelle action militaire contre la Syrie

Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit prĂ©occupĂ© par le « bras de fer » engagĂ© par certaines puissances Ă©trangères, tandis que les Ă©lĂ©ments d’une riposte coordonnĂ©e entre Occidentaux se mettaient en place.

Selon les Casques blancs et l’ONG mĂ©dicale Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es Ă Douma, dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale, tandis que plus de 500 blessĂ©s ont Ă©tĂ© soignĂ©s notamment pour des « difficultĂ©s respiratoires ».

L’armĂ©e russe, qui intervient depuis septembre 2015 en soutien aux forces gouvernementales, a en outre annoncĂ© jeudi que le drapeau du gouvernement syrien flottait sur la ville de Douma, marquant la reprise par le rĂ©gime du contrĂ´le de « la totalitĂ© de la Ghouta orientale ».

