Trump d’accord pour publier une note critiquant le FBI

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump devrait autoriser vendredi la publication d’une note confidentielle rĂ©digĂ©e de manière Ă accabler le FBI concernant des Ă©coutes sur son Ă©quipe de campagne en 2016, malgrĂ© l’avis contraire de son propre directeur du FBI.

La bataille autour de cette note confidentielle agite la classe politique depuis plusieurs jours, les dĂ©mocrates s’inquiĂ©tant d’une politisation du renseignement par le pouvoir, ainsi que des consĂ©quences pour la lĂ©gitimitĂ© des investigations du procureur spĂ©cial sur l’ingĂ©rence de la Russie dans la dernière Ă©lection, Robert Mueller.

La note – inĂ©dite – a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par le controversĂ© prĂ©sident rĂ©publicain de la commission du Renseignement de la Chambre des reprĂ©sentants, Devin Nunes, contre l’avis des membres dĂ©mocrates de sa commission, Ă partir d’informations secrètes. L’objet: les Ă©coutes mises en place par le FBI contre un membre de l’Ă©quipe de campagne Trump en 2016, dans le cadre des investigations sur les actions russes.

La conclusion de cette note, dont Devin Nunes a demandĂ© au prĂ©sident Donald Trump d’autoriser la publication: le FBI s’est servi d’informations partisanes pour demander ces Ă©coutes, en pleine campagne prĂ©sidentielle. Un abus de pouvoir, accusent les rĂ©publicains.

Le feu vert du prĂ©sident devrait venir « probablement » vendredi, a confirmĂ© jeudi un haut responsable de l’exĂ©cutif. « Le prĂ©sident est d’accord. Je ne pense pas qu’elle (la note) sera expurgĂ©e. Après, ce sera entre les mains du Congrès ».

La politique et le renseignement forment un mĂ©lange hautement explosif. C’est pour cette raison que la procĂ©dure moderne de mise sur Ă©coute, rĂ©formĂ©e aux Etats-Unis après le scandale du Watergate dans les annĂ©es 1970, est isolĂ©e du pouvoir politique: le FBI doit demander l’autorisation de juges d’une cour spĂ©ciale.

En dĂ©montant les Ă©tapes des investigations du FBI dans l’affaire russe, les rĂ©publicains remettent en cause la neutralitĂ© de la police fĂ©dĂ©rale.

Cela a conduit Ă un dĂ©saccord extraordinaire entre le directeur du FBI et le prĂ©sident amĂ©ricain, qui l’a nommĂ©. Christopher Wray, confirmĂ© en aoĂ»t dernier Ă son poste, s’est en effet publiquement opposĂ© Ă la publication du « mĂ©mo Nunes ».

– Atteindre Mueller –

L’opposition dĂ©mocrate croit voir clair dans le jeu des rĂ©publicains: il s’agit ni plus ni moins de discrĂ©diter toute l’enquĂŞte sur les ingĂ©rences russes dans la campagne, via une note rĂ©digĂ©e, selon eux, de façon partiale et partisane.

Une enquĂŞte reprise en main l’an dernier par Robert Mueller, et qui dĂ©stabilise toute la prĂ©sidence du milliardaire septuagĂ©naire, dont des dizaines de proches et collaborateurs ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© interrogĂ©s par les enquĂŞteurs. Lui-mĂŞme pourrait ĂŞtre appelĂ© Ă s’expliquer sur une Ă©ventuelle collusion avec Moscou.

« Cela fait partie de leurs tentatives orchestrĂ©es pour saper l’enquĂŞte de Robert Mueller », a dit le sĂ©nateur dĂ©mocrate Chris Coons.

Au Congrès, des rĂ©publicains appellent Ă l’arrĂŞt pur et simple de l’enquĂŞte du procureur spĂ©cial, en s’appuyant sur le contenu de la note Nunes.

« Toute cette enquĂŞte Mueller est une fiction qui n’aurait jamais dĂ» ĂŞtre lancĂ©e », a dit le reprĂ©sentant rĂ©publicain Matt Gaetz sur Fox News mercredi.

Le prĂ©sident de la Chambre, Paul Ryan, affirme pourtant l’inverse, justifiant la publication du mĂ©mo par le devoir de contrĂ´le de l’exĂ©cutif par le pouvoir lĂ©gislatif. « Cette note n’est pas une mise en accusation du FBI ou du dĂ©partement de la Justice, et ne remet pas en question l’enquĂŞte Mueller », a-t-il martelĂ©.

Malgré la détermination républicaine, les démocrates ont lancé une ultime tentative pour empêcher la publication de la note. Ils se sont rendu compte que la note transmise à la Maison Blanche par Devin Nunes comportait des changements, par rapport à la version adoptée par la commission lundi. Des changements « mineurs », selon M. Nunes.

Les démocrates ont demandé la démission de Devin Nunes de la présidence de la commission. Une suggestion balayée par les chefs républicains.