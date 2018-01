Trump dans la tourmente après ses propos sur les « pays de merde »

Donald Trump Ă©tait dans la tourmente vendredi après avoir dĂ©noncĂ© lors d’une rĂ©union Ă la Maison Blanche l’immigration en provenance de « pays de merde », des propos qu’il a partiellement contestĂ©s mais qui ont suscitĂ© une vague d’indignation Ă travers le monde.

C’est, comme souvent, via Twitter et Ă l’aube que le prĂ©sident amĂ©ricain a rĂ©agi Ă cette nouvelle polĂ©mique qu’il a crĂ©Ă©e de toutes pièces et qui le met en difficultĂ© au moment oĂą il tente de trouver un compromis au Congrès sur le dossier sensible de l’immigration.

« Le langage que j’ai utilisĂ© lors de la rĂ©union Ă©tait dur mais ce ne sont pas les mots utilisĂ©s », a affirmĂ© le milliardaire dans une formule ambiguĂ«. Quelques minutes plus tard, le sĂ©nateur dĂ©mocrate Dick Durbin, prĂ©sent lors de la rĂ©union, assurait pourtant que le prĂ©sident avait bien utilisĂ© « plusieurs fois » l’expression de « pays de merde ».

SollicitĂ©e jeudi soir sur ces propos, la Maison Blanche n’avait pas contestĂ© ou dĂ©menti. « Certaines personnalitĂ©s politiques Ă Washington choisissent de se battre pour des pays Ă©trangers, mais le prĂ©sident Trump se battra toujours pour le peuple amĂ©ricain », avait-elle simplement rĂ©pondu par la voix de son porte-parole.

Le gouvernement haĂŻtien a rĂ©agi vendredi en dĂ©nonçant des propos « odieux et abjects » qui, s’ils Ă©taient avĂ©rĂ©s, seraient, Ă tous Ă©gards, « inacceptables car ils reflèteraient une vision simpliste et raciste ».

En Afrique, colère et amertume dominaient. L’Union africaine a dĂ©plorĂ© des remarques de « blessantes ».

Le Bostwana, qui a convoquĂ© l’ambassadeur amĂ©ricain pour lui faire part de son mĂ©contentement, a estimĂ© que les remarques du prĂ©sident amĂ©ricain avaient portĂ© un « coup » aux relations diplomatiques entre Washington et les pays africains.

De nombreux Africains ont partagé sur des réseaux sociaux des photos de gratte-ciels ou de paysages magnifiques de leurs pays, accompagnées du hashtag #shithole (le mot anglais utilisé par M. Trump).

Au coeur des débats de la réunion désormais célèbre de jeudi à la Maison Blanche: la régularisation de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis, et dont le statut temporaire accordé sous Barack Obama a été supprimé en septembre.

– « Relation merveilleuse avec les HaĂŻtiens’ –

Quand M. Trump a abrogĂ© le programme Daca, qui a permis Ă 690.000 jeunes sans-papiers de travailler et d’Ă©tudier en toute lĂ©galitĂ©, il avait donnĂ© jusqu’Ă mars au Congrès pour trouver une solution pĂ©renne pour ces clandestins connus sous le nom de « Dreamers » (RĂŞveurs).

Mais il a liĂ© toute rĂ©gularisation Ă son projet de mur Ă la frontière avec le Mexique, auquel les dĂ©mocrates se sont jusqu’Ă prĂ©sent opposĂ©s fermement, le chantier Ă©tant pour eux un symbole xĂ©nophobe.

Outre la rĂ©alisation de cette promesse de campagne, M. Trump rĂ©clame deux autres contre-parties: la suppression de la loterie annuelle de cartes vertes, et une rĂ©forme de l’immigration lĂ©gale pour rĂ©duire le rapprochement familial.

« Je veux un système d’immigration fondĂ© sur le mĂ©rite et des gens qui aideront notre pays Ă aller de l’avant », a-t-il martelĂ© vendredi, dĂ©nonçant avec force le projet qui lui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© la veille. « Je veux la sĂ©curitĂ© pour notre peuple », a-t-il assĂ©nĂ©.

« Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ? », a demandé le président Trump lors des discussions jeudi, selon le Washington Post, qui cite plusieurs sources anonymes.

Selon elles, M. Trump faisait rĂ©fĂ©rence Ă des pays d’Afrique ainsi qu’Ă HaĂŻti et au Salvador, expliquant que les Etats-Unis devraient plutĂ´t accueillir des ressortissants de la Norvège.

« Pourquoi avons-nous besoin de plus d’HaĂŻtiens ? », aurait encore demandĂ© le prĂ©sident.

Vendredi, il a tenté de donner une version différente de ses propos.

« Je n’ai jamais dit quelque chose d’insultant sur les HaĂŻtiens outre le fait que, et c’est une Ă©vidence, HaĂŻti Ă©tait un pays très pauvre et en difficultĂ©. Je n’ai jamais dit +virez-les+ », a-t-il lancĂ©, assurant avoir « une relation merveilleuse avec les HaĂŻtiens ».

Au Congrès, les dĂ©mocrates ont dĂ©noncĂ© Ă l’unisson des propos inqualifiables.

L’Ă©lue rĂ©publicaine Mia Love, d’ascendance haĂŻtienne, a elle aussi dĂ©plorĂ© des propos « dĂ©sobligeants » et « inacceptables ».

« Si c’est confirmĂ©, il s’agit de commentaires choquants et honteux de la part du prĂ©sident des Etats-Unis. DĂ©solĂ©, mais il n’y a pas d’autre mot que +racistes+ », a de son cĂ´tĂ© dit Ă Genève Rupert Colville, porte-parole du Haut commissariat de l’ONU pour les rĂ©fugiĂ©s.