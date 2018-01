Trump dénonce un « livre bidon », ses proches saluent son « génie politique »

Le président américain Donald Trump a de nouveau raillé dimanche un livre polémique qui met en doute sa capacité à gouverner, le qualifiant de « livre bidon » alors que des responsables de son administration ont défendu son « génie politique ».

Il a également vu Stephen Bannon, son ancien conseiller spécial devenu paria, présenter des excuses alambiquées et tardives après avoir accusé le fils aîné du président, Donald Trump Jr., de « trahison ».

Le débat sur la personnalité du 45e président des Etats-Unis a été relancé par la publication vendredi du livre du journaliste Michael Wolff « Fire and Fury: Inside the Trump White House » (« Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump »).

L’auteur y dresse un portait au vitriol de l’ancien magnat de l’immobilier, affirmant notamment que tout son entourage doute de sa capacitĂ© Ă gouverner. Il pointe notamment son incapacitĂ© Ă se concentrer, ses pertes de mĂ©moire et sa prĂ©fĂ©rence pour la tĂ©lĂ©vision comme source principale d’information.

Michael Wolff a assurĂ© dimanche sur NBC qu’il n’avait pas eu pour objectif d’Ă©crire un livre dĂ©libĂ©rĂ©ment dĂ©favorable sur le prĂ©sident. « J’aurais Ă©tĂ© ravi avec une autre histoire: +Donald Trump, ce prĂ©sident inattendu, va en fait rĂ©ussir+. Mais ce n’est pas ça. Il ne va pas rĂ©ussir. C’est pire que ce que l’on pensait », a-t-il expliquĂ©.

« Je dois me coltiner un livre bidon Ă©crit par un auteur complètement discrĂ©dité », avait tweetĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain plus tĂ´t dans la matinĂ©e après s’ĂŞtre qualifiĂ©, la veille, de « gĂ©nie très stable » pour rĂ©pondre aux accusations sur ces capacitĂ©s intellectuelles.

Des membres de la Maison Blanche ont également défendu dans les émissions politiques du dimanche matin la capacité de M. Trump à diriger le pays.

« Le président est un génie politique qui a gagné contre 17 personnes incroyablement talentueuses (lors des primaires républicaines, ndlr), qui a renversé la dynastie Bush, qui a renversé la dynastie Clinton », a ainsi affirmé sur CNN le conseiller à la Maison Blanche Stephen Miller qualifiant le livre de « travail de fiction très mal écrit ».

Le livre de Michael Wolff se veut une compilation de confidences rassemblĂ©es auprès du prĂ©sident et d’environ 200 conseillers de M. Trump sur 18 mois pendant la campagne Ă©lectorale et depuis l’Ă©lection du prĂ©sident.

– ‘Un patriote et un homme bien’ –

Dans un passage, Stephen Bannon estime notamment que Donald Trump Jr a commis une « trahison » en rencontrant en juin 2016 une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

Cette sortie avait mis en rage le prĂ©sident Trump, qui avait accusĂ© son ex-stratĂ©giste en chef d’avoir « perdu la raison » alors que l’entourage de M. Trump est visĂ© par une enquĂŞte du procureur spĂ©cial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie en vue d’influencer l’Ă©lection de novembre 2016 au profit du candidat rĂ©publicain.

« Donald Trump Jr. est un patriote et un homme bien », a assurĂ© dimanche M. Bannon dans un communiquĂ©, regrettant « le retard de ma rĂ©ponse aux informations inexactes concernant Don Jr ». « Mes propos visaient Paul Manafort », ancien chef de campagne de M. Trump et depuis inculpĂ© dans l’affaire russe, a-t-il ajoutĂ©.

Le prĂ©sident amĂ©ricain et les responsables de l’administration tentent depuis la parution des premiers extraits de discrĂ©diter Michael Wolff, assurant qu’il n’a jamais interviewĂ© M. Trump Ă la Maison Blanche.

Le journaliste, qui affirme avoir parlĂ© avec le milliardaire pendant trois heures avant et après son Ă©lection, a admis dimanche que M. Trump n’avait « probablement pas pensĂ© que (leurs conversations) Ă©taient des interviews ».

Il a Ă©galement assurĂ© que de nombreux conseillers s’inquiĂ©taient rĂ©gulièrement d’une rĂ©vocation – très peu probable – du prĂ©sident au titre du 25e amendement de la Constitution. Celui-ci prĂ©voit en effet que le vice-prĂ©sident gouverne en cas d’incapacitĂ© du prĂ©sident Ă exercer les pouvoirs.

L’ambassadrice amĂ©ricaine aux Nations unies, Nikki Haley, a rĂ©pondu sur ABC News que personne Ă la Maison Blanche « ne met en doute la stabilitĂ© du prĂ©sident », fustigeant un livre Ă©crit par quelqu’un qui « irait jusqu’Ă mentir pour avoir l’argent et la gloire ».

Sur Fox News, le directeur de la CIA Mike Pompeo a pour sa part assurĂ© que « le prĂ©sident est impliquĂ©, il comprend la complexitĂ©, il pose des questions difficiles Ă nos Ă©quipes de la CIA ». M. Trump, un « fervent consommateur » des compte-rendus de l’agence, est « tout Ă fait apte » Ă la fonction prĂ©sidentielle, a-t-il ajoutĂ©.